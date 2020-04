Coronavirus, negli Usa 1891 morti in 24 ore 

televisione

Stasera in tv 19 aprile 2020, su Italia 1 il film "Ti presento i miei" con Robert De Niro e Ben Stiller

L'appuntamento stasera in tv su Italia 1 è con il film "Ti presento i miei", che nel 2001 fu candidato anche al premio Oscar per la miglior canzone per il brano "A fool in love". Il film, diretto da Jay Roach, racconta la storia di una giovane coppia (Greg Fotter interpretato da Ben Stiller e Pam Byrnes interpretata da teri Polo) che vorrebbe convolare a nozze, ma che prima deve conquistare la ...