Coronavirus, "quasi 17mila operatori sanitari contagiati" 

Sono 16.991 i casi confermati di Covid-19 negli operatori sanitari italiani. A fare il punto è l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità (Iss), diffuso oggi. Secondo l'analisi, l'età media dei contagiati è di 48 anni e il 31,8% è di sesso maschile. Quanto al dettaglio, il record di contagi si registra fra infermieri e ostetrici (6.988, 43,2% del totale), seguono i medici ospedalieri (3.071 19%), cui vanno sommati altri medici non specificati (373) e dottori di medicina generale (139); gli operatori socio sanitari sono 1.599 (9,9%), gli esponenti di altre professioni sanitarie 3.103 (19,2%), e nel totale è incluso personale amministrativo (650) e altri operatori non dettagliati. Proprio per analizzare i principali fattori di rischio per Covid-19 presenti nelle diverse categorie di operatori sanitari, l'Iss fa sapere che a breve si avvierà una nuova indagine epidemiologica retrospettiva e uno studio prospettico ad hoc.

Coronavirus, salgono a 129 i medici morti in Italia