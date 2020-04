Coronavirus Lazio, D'Amato: "Calano i ricoveri in ospedale" 

“Oggi registriamo un dato di 144 casi di positività e un trend stabile al 2,6%, ma sono in calo i ricoveri in ospedale". Lo ha evidenziato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Sono ad oggi 365 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio - evidenzia l'assessore D'Amato - Abbiamo istituito, in accordo con il Prefetto, il cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo (Civitavecchia) e la Rsa Villa Nina (Asl Roma 6)". Dal bollettino odierno della Regione Lazio "emerge l'ampliamento della forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.368) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.767) più di 6mila unità", prosegue l'assessore.

"Per quanto riguarda i guariti è un record, sono 58 nelle ultime 24 ore per un totale di 978, mentre i decessi sono stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85mila - sottolinea l’assessore - La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 88mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.300 medici di famiglia e 320 pediatri di libera scelta collegati".

"Per quanto riguarda infine i Dpi, dispositivi di protezione individuale, oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 214.500 mascherine chirurgiche, 23.700 maschere Ffp2, 150 maschere Ffp3, 1.008 camici sterili, 18.900 calzari, 9.500 guanti, 29.900 cuffie", conclude D'Amato.