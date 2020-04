Coronavirus, 276 pazienti dimessi dallo Spallanzani 

Coronavirus, in Corea del Sud al voto in massa senza paura

Milano, 15 apr. (askanews) - Controllo della temperatura, obbligo di maschere e guanti, cabine separate per chi ha la febbre, voto in tempi separati per le persone in quarantena: sono le severe misure di sicurezza messe in atto in Corea del Sud, primo Stato ad affrontare delle elezioni nazionali nel mezzo della pandemia di coronavirus. I primi dati parlano di una affluenza massiccia, superiore ...