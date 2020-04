Coronavirus, in Lombardia oltre 1000 casi e 240 morti in 24 ore 

Sale a 61.326 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza sanitaria. Sono invece 1.012 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono a quota 1.122, 21 in meno rispetto al giorno precedente (quando le persone dimesse dal reparto erano state 33). Il numero di ricoverati in totale è di 12.077, +49, mentre i dimessi totali sono 36.985. Il numero dei decessi è di 11.142, +241 in 24 ore, mentre il giorno prima erano stati 280.

Per Gallera si tratta di un "consolidamento positivo da giorni della situazione" e di "un dato che evidenzia i risultati dei grandi sforzi fatti da ognuno". Quello che emerge "in modo consolidato e strutturato in questi giorni - ha aggiunto - è un dato confortante che si è drasticamente ridotto in modo significativo in tutte le aree" della Lombardia.