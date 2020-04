Coronavirus, Richeldi: "Oggi calo più consistente dei ricoveri" 

"Oggi è il giorno in cui si registra il numero minore di deceduti nelle ultime due settimane. Sono ancora tantissimi, ma dobbiamo guardare ai trend. E mettendo insieme la riduzione del numero dei ricoverati, delle terapie intensive e dei deceduti, questo ci fa vedere che le misure adottate e prorogate dal nostro governo stanno avendo un impatto su questo virus". Lo ha detto Luca Richeldi, direttore dell'Unità di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), intervenuto oggi in conferenza stampa alla Protezione Civile. Richeldi ha anche evidenziato che sempre oggi si registra anche il "calo più consistente" nel numero di persone ricoverate con sintomi di coronavirus in Italia: sono 297 in meno rispetto a ieri, per un totale di 27.847.