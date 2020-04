Coronavirus, Conte lavora a uscita da lockdown  

Individuare "nel breve periodo", le indicazioni per uscire "gradualmente dal lockdown", elaborando un programma per la riapertura in "condizioni di massima sicurezza" delle attività produttive, finalizzato a un "progressivo e graduale ritorno alla normalità". E' l'esito della riunione in video collegamento che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto oggi con il comitato di esperti in materia economico-sociale, le cui conclusioni vengono riferite da fonti di Palazzo Chigi.

"Oggi il presidente Conte - riferiscono le fonti - si è collegato in video conferenza con il comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito ieri. Nel breve periodo, ha chiesto al comitato di individuare, in stretto raccordo con il comitato tecnico-scientifico, le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive, anche attraverso l’elaborazione di modelli organizzativi che consentano la riapertura di fabbriche e aziende nelle condizioni di massima sicurezza per i lavoratori".

"Il Presidente - proseguono le fonti di Palazzo Chigi - ha quindi chiesto al comitato di elaborare proposte da offrire al Governo per il progressivo e graduale ritorno alla normalità con riguardo alle più generali relazioni di comunità. Occorrerà valutare, al riguardo, tutti i molteplici profili coinvolti, sociali, economici, psicologici, culturali. Il presidente Colao e i membri intervenuti hanno mostrato la massima disponibilità a perseguire gli obiettivi indicati. Colao ha assicurato che sarà dato massimo impulso all’attività del comitato, in coerenza con l’esigenza, manifestata dal presidente Conte, di individuare soluzioni urgenti e efficaci".