Coronavirus, Cuomo: "Ancora nessuna decisione su scuole di New York" 

Ancora non è stata presa una decisione su un'eventuale chiusura delle scuole di New York fino alla fine dell'anno scolastico. Ad annunciarlo, contraddicendo quanto detto poco prima dal sindaco di New York Bill De Blasio, è stato il governatore dello stato Andrew Cuomo. "E' un'opinione del sindaco. Non c'è stata alcuna decisione sulle scuole", ha dichiarato Cuomo. Le scuole della città americana più colpita dal Covid-19 sono chiuse dallo scorso 16 marzo.