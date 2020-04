Lombardia non riapre le librerie: "Libri solo nei supermercati" 

Processione cancellata, la banda di Civitavecchia suona marcia funebre del Venerdì Santo in video

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Processione cancellata, la banda di Civitavecchia suona marcia funebre del Venerdì Santo in video La processione del Venerdì Santo di Civitavecchia è stata annullata, così la banda Puccini ha suonato in video la marcia funebre di Chopin, come durante ila sfilata Fonte Banda Puccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev