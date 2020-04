Coronavirus, Arcuri: "No sciocchezze a Pasqua, fine tunnel lontana" 

"Voglio cominciare rivolgendo un appello ancora più accorato: per Pasqua e Pasquetta non fate sciocchezze, usate il vostro senso di responsabilità, il virus non è sconfitto". Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri nel punto stampa nella sede del Dipartimento di Protezione civile. "Siamo sulla buona strada ma non siamo ancora alla fine del tunnel anzi la fine è ancora lontana, continuate a essere responsabili", ha aggiunto.