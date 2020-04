Coronavirus, 46 nuovi casi in Cina: 42 sono importati 

Sala a Colao: "Milano può essere area test per applicazione per idee fase 2"

(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2020 Sala a Colao: "Milano può essere area test per applicazione per idee fase 2" Ho chiamato Vittorio Colao, un grande manager, per me un amico, ha un ruolo delicato, a capo del comitato per la Fase 2. Mi sono permesso di dirgli che è logico che stiate a Roma ma qualunque cosa penserete, ideerete, dovrà trovare applicazione sui territori, quindi se c'è qualcosa ...