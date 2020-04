Coronavirus, altre 10mila sanzioni 

Portare fuori la spazzatura con stile ai tempi del lockdown

Sydney, 10 apr. (askanews) - Chi "a cavallo" di un dinosauro, chi in abito da sera e chi con l'armatura di Hulkbuster: si fa a gara per indossare il costume più folle quando si esce a portare la spazzatura ai tempi del lockdown. Video - come quelli che vedono protagonisti Denise Alison, Simon Wait e Victoria Richards in Australia - divenuti virali sui social, che strappano un sorriso in questi ...