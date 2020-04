Coronavirus, oltre 18mila morti in Italia 

Sono 18279 i morti nella crisi coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 610 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 28470, quasi 2000 in più di ieri (26491). I casi attualmente positivi sono 96877 (+1615): di questi, 64873 in isolamento domiciliare, 28399 ricoverati con sintomi (-86 rispetto a ieri) e 3605 in terapia intensiva (-88 rispetto a ieri).

I dati dell'emergenza in Italia