Coronavirus, a New York record di vittime: 799 morti in un giorno 

Borrelli: 3.605 ricoveri in terapia intensiva (-88), 610 morti

Roma, 9 apr. (askanews) - I positivi al coronavirus al 9 aprile in Italia sono 96.877, 1.615 in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza i casi di coronavirus - che includono anche i guariti e le vittime - sono stati 143.626: 4.204 in più rispetto a ieri. Sono i dati forniti nel consueto punto stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. E ad oggi sono 3.605 i pazienti ricoverati in ...