Coronavirus, con la pensione niente bonus da 600 euro 

Il bonus di 600 euro del reddito di ultima istanza, introdotto con il decreto legge cura Italia, potrà essere ottenuto solo se non si percepisce una pensione. La precisazione è contenuta nel decreto legge per il credito alle imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel provvedimento si prescia che ai fini del riconoscimento dell'indennità ''i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria'' devono intendersi ''non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva''.