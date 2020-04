Coronavirus, in Giappone oltre 5 mila casi 

Sono più di cinquemila le persone contagiate dal Covid-19 in Giappone, dove da due giorni è in vigore lo stato di emergenza. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tokyo, che parla di 5.002 casi confermati. Sono invece 116 le persone che hanno perso la vita in Giappone dopo aver contratto l'infezione. I dati forniti dal ministero della Sanità giapponese comprendono anche le infezioni contratte a bordo della nave da crociera Diamond Princess metta in quarantena a Yokohama, vicino a Tokyo. Dei 5.002 casi confermati la maggior parte, ovvero 1.338, si è registrata nella prefettura di Tokyo.