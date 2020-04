Cura Italia, manca bollinatura del dl: seduta sospesa al Senato 

La seduta del Senato, convocata per l'esame del Dl Cura Italia per il quale è previsto il voto di fiducia, è stata sospesa. Sono stati i gruppi a chiedere la pausa per esaminare alcune modifiche al testo, annunciate in aula dal ministro Federico D'Inca che ha spiegato in un primo momento che al provvedimento mancava ancora la bollinatura per la copertura finanziaria e poi che alcune parti del testo erano state assorbite dai Dl già entrati in vigore.

D'Incà ha chiarito che la bollinatura del Cura Italia è attesa entro le 11.