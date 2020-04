Coronavirus, nel mondo più di 82.000 morti 

"Ciao papà, ti salutano tutti", visita al reparto di terapia intensiva al Niguarda di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2020 "Ciao papà, ti salutano tutti", visita al reparto di terapia intensiva al Niguarda di Milano Il video pubblicato su Instagram dall'Ospedale Niguarda di Milano: "In terapia intensiva è attivo un progetto di supporto specifico per i familiari dei pazienti affetti da covid. Un progetto che punta a non interrompere il filo tra i familiari e chi è ricoverato. I ...