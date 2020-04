Coronavirus Veneto, in calo pazienti in terapia intensiva 

In Veneto i casi positivi al coronavirus oggi sono saliti a 11.925, 227 in più rispetto a ieri sera, i soggetti in isolamento sono scesi a 18.866, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 1.579, 2 in più rispetto a ieri, mentre calano decisamente quelli ricoverati nelle terapie intensive, scesi a 297, 19 in meno rispetto a ieri. I deceduti in totale sono stati 695 dal 21 febbraio, 634 in ospedale, 9 in più rispetto a ieri sera, mentre i pazienti guariti e dimessi sono saliti a 1265. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.