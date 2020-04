Coronavirus, in Cina nuovo caso di trasmissione locale 

Sala: "Non giochiamo a guardia e ladri, state a casa"

(Agenzia Vista) Milano, 04 aprile 2020 Sala: "Non giochiamo a guardia e ladri, state a casa" "In molti mi state scrivendo che che c'è troppa gente in giro, obiettivamente c'è più gente in giro. Stamattina ho convocato il capo della polizia locale alle 9, gli ho chiesto di fare più controlli. La stessa richiesta l'ho fatta al prefetto ma non giochiamo a guardia e ladri. Se il vostro dovere è stare ...