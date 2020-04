Coronavirus, permessi 104 e congedi: la circolare 

Guarito 93enne in Spagna, l'applauso in ospedale degli operatori sanitari

(Agenzia Vista) Spagna, 02 aprile 2020 Guarito 93enne in Spagna, l'applauso in ospedale degli operatori sanitari Applausi e gioia in un ospedale spagnolo per un paziente 93enne guarito dal covid19 Fonte Twitter @salutcat Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev