SNAI - Europei U21: Italia all'assalto decisivo. Contro il Belgio vittoria a 1,35

(AdnKronos) - Dopo il ko di due giorni fa, gli azzurri sono obbligati a vincere e aspettare il risultato di Spagna-Polonia - Nell'altra sfida del gruppo A le Furie Rosse sono avanti a 1,25, il terzo colpo di Michniewicz vale 9,75.

Milano, 21 giugno 2019 - L'imperativo e vincere, l'auspicio è di farlo con lo scarto più ampio possibile. L'Italia Under 21 tornerà in campo domani sera per la partita cruciale degli Europei di categoria, con un convinto appoggio da parte degli analisti SNAI. Contro il Belgio, al Mapei Stadium, i tre punti sono d'obbligo dopo il ko con la Polonia, ma anche in caso di vittoria bisognerà considerare il risultato della sfida tra Spagna e polacchi per capire chi chiuderà al primo posto il gruppo A. Nel frattempo, comunque, Di Biagio e i suoi volano a 1,35 in tabellone, contro il 5,25 del pareggio e il 7,25 sull'«1» dei Diavoli Rossi, ancora a 0 punti. Un vantaggio ampio che rende abbordabile anche il successo con almeno due reti di scarto (scommessa «2 handicap»), dato a 1,90, mentre per tre reti di vantaggio la posta sale a 3,20. Caldissime, prevedibilmente, le quote sui possibili marcatori dell'incontro: Chiesa e Kean aprono la lista a 2,00, seguiti a stretto giro da Cutrone (2,25) e da Pellegrini a 3,50. Per il Belgio, invece, il pericolo numero uno è Leya Iseka, attaccante del Tolosa, offerto a 4,00.

Occhi sul Dall'Ara - Anche la Spagna, pure in corsa per la qualificazione alle semifinali, avrà dalla sua un importante vantaggio sulla Polonia. Al Dall'Ara il successo delle Furie Rosse (a 1,25) rilancerebbe l'Italia, purché gli spagnoli vincano con uno o due gol di scarto. Il pareggio (a 5,75) e la terza vittoria di Michniewicz e i suoi (a 9,75) significherebbero, in caso di vittoria con il Belgio, il secondo posto dell'Italia, che dunque dovrebbe aspettare i risultati degli altri due gironi per sperare nel passaggio del turno come migliore seconda. Per la sfida di Bologna gli analisti si aspettano comunque scintille, con l'Over a 1,50, anche se sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è il 2-0 a 6,50.

