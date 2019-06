Domenica Festa della Musica all’ippodromo Snai San Siro

Milano, 20 giugno 2019 - Nel giorno in cui si corrono le Oaks d’Italia e il Gran Premio di Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, divenuto modello virtuoso a livello nazionale per il rilancio del settore ippico, è prevista anche la visita del Ministro Centinaio

Milano, 20 giugno 2019 - Domenica 23 giugno, nella settimana in cui molte città europee celebrano la Festa della Musica, all’Ippodromo Snai San Siro avrà luogo un grande evento, che avrà come protagonista proprio la musica. Aperta gratuitamente a tutti i cittadini, la Festa della Musica all’Ippodromo è un modo originale per celebrare l’arrivo dell’estate tra i viali alberati dello splendido complesso liberty dichiarato monumento di interesse nazionale.

Domenica sarà anche una giornata di grande ippica: in pista si correranno infatti la 110^ edizione delle Oaks d’Italia, corsa al femminile di gruppo 2 sui 2200 metri, e il Gran Premio di Milano, gruppo 2 di tre anni e più sulla distanza di 3000 metri. All’evento parteciperà anche il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio: l’Ippodromo Snai San Siro è diventato infatti un modello virtuoso a livello nazionale per il rilancio degli impianti ippici come spazi di aggregazione e ritrovo per le famiglie. Questo grazie ad un ad un fitto calendario complementare ai convegni ippici, composto da iniziative culturali e di intrattenimento, che ha permesso di registrare nelle ultime tre stagioni oltre 500.000 visitatori.

In occasione della Festa della Musica, verranno allestite delle aree picnic, con paglia e bancali, dove i visitatori potranno rilassarsi e degustare le numerose specialità proposte dai selezionati food trucks dislocati tra i viali. La musica sarà quindi protagonista assoluta: per tutto il giorno e in tutto l’Ippodromo ci saranno infatti performance musicali, che si alterneranno a spettacoli itineranti e animazione. Oltre all’esibizione del Paolo Raia Trio Jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria) che allieterà i cittadini nel primo pomeriggio, la punta di diamante della giornata sarà sicuramente la performance di Francesco Taskayali, giovanissimo compositore e pianista italo-turco, già protagonista dell’Ippodromo durante la rassegna di Piano City, che si esibirà alle 16:30 nell’Area Fontana con il suo concerto di pianoforte. La festa della musica non si esaurirà nelle esibizioni live: durante tutta la giornata diversi artisti si alterneranno in console, proponendo selezioni musicali ai cittadini, che potranno così divertirsi e ballare nell’area adibita a Dj-Set nella piazza della Fontana.

Dalle ore 12:00 e per tutta la giornata, si esibiranno anche artisti di strada, tra cui vale la pena citare la P-Funking Band, fantastica marchin’ band da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento e il Mago Macci, artista che proporrà uno spettacolo divertente e di grande effetto, adatto sia ai bambini che agli adulti. Torneranno anche le insegnanti di Yoga Beat, ospiti ormai fisse negli eventi all’Ippodromo: dalle 16:30 proporranno la loro performance artistica, in cui verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo.

Nel corso della giornata come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini, in particolare i piccoli ospiti potranno divertirsi con l’animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava – NHP Italia Onlus o sperimentare per la prima volta l’emozione di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony per il cosiddetto “battesimo della sella”, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Intrattenimento pensato per i bambini ma anche per gli adulti con il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell’Ippodromo. Il percorso si snoda dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico con 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta al Cavallo di Leonardo, alle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. 349.5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Ad Hoc Communication Advisors

Demos Nicola – Cell. 335.1415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 335.1415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it