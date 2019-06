Il riso Thai - la scelta giusta per i menù internazionali

- Parlando della diversità del riso Thailandese, lo chef Arnaud Dunand-Sauthier del ristorante Le Normandie del Mandarin Oriental di Bangkok, è un esperto culinario e fan di due varietà in particolare – il Riso Thai Hom Mali e il Riso Marrone Thai. Ha detto: "il riso Thai si è guadagnato popolarità internazionale come ingrediente versatile che va bene per ogni cucina. Io sono particolarmente amante della consistenza unica e dell'aroma del riso Thai. E' per questo che uso solo riso Thai come ingrediente dei miei piatti."

Il riso Thai nelle cucine internazionali raccomandato dallo chef:

"Il riso Thai non smette mai di sorprendermi per i modi in cui può essere impiegato in tanti piatti occidentali. Ci sono così tante varietà di cui godere, ognuna di esse unica e speciale nel suo genere," ha detto lo chef Arnaud.

