Penta Security ha vinto il premio TU-Automotive come Best Auto Cybersecurity Product/Service 2019

- Il premio viene assegnato da una giuria imparziale e quest'anno era conteso da 200 partecipanti. È stato annunciato e presentato in occasione dell'annuale TU-Automotive Awards Ceremony e AutoCrypt di Penta Security è stato scelto per la sua vasta suite di soluzioni di sicurezza impiegate per risolvere le vulnerabilità attraverso ambienti di veicoli connessi e autonomi.

AutoCrypt, è la prima soluzione di sicurezza totale al mondo per i sistemi di trasporto intelligenti, i suoi componenti Public Key Infrastructure (PKI) e Vehicle-to-Anything (V2X) forniscono la gestione dei certificati essenziali e la crittografia in ambiti stradali intelligenti, dall'infrastruttura agli endpoint. AutoCrypt è stato inoltre sviluppato per affrontare le sfide dei veicoli elettrici (EV) e delle stazioni di ricarica intelligenti (EVSE), consentendo la sicurezza nei sistemi Vehicle-to-Grid (V2G).

"Siamo grati a TU-Automotive per questo premio e per averci sostenuto nei nostri 12 anni di sviluppo nel settore della sicurezza automobilistica. Ci piacerebbe cogliere l'occasione per sottolineare che la sicurezza automobilistica non è solo la sicurezza all'interno del veicolo," ha affermato Seokwoo Lee, Amministratore Delegato e Fondatore di Penta Security. "La sicurezza automobilistica significa consentire una connettività affidabile. Il modo ha bisogno di una soluzione di sicurezza totale e noi crediamo fermamente che la nostra missione sia quella di rispondere si bisogni sempre più incombenti di questo mercato in espansione."

Grazie ad AutoCrypt, Penta Security è cresciuta fino a diventare il fornitore numero 1 attraverso partenariati con agenzie governative, OEM, fornitori di servizi di ricarica per veicoli elettrici e altri fornitori automobilistici di alto livello.

Informazioni su Penta Security

Riconosciuta da Frost & Sullivan come il miglior fornitore di cybersecurity in Asia, e leader di mercato APAC nel settore WAF, Penta Security Systems Inc. è leader nelle soluzioni web, IoT e di sicurezza dei dati. Con oltre un decennio di esperienza nella sicurezza delle auto collegate, Penta Security ha supervisionato l'implementazione della sua soluzione AutoCrypt in numerosi progetti ITS in tutta la Corea del Sud. Per maggiori informazioni su Penta Security, visitare il sito www.pentasecurity.com. Per richieste di partenariato, inviare una e-mail a info@pentasecurity.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923727/Penta_Security_Systems_1.jpg