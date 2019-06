NMC Health acquisisce la maggioranza di Boston IVF: Clinica Eugin è parte del network più specializzato ed esperto nella fecondazione assistita al mondo

(Milano, 19 giugno 2019) - NMC Health PLC - gruppo sanitario leader a livello mondiale nella fecondazione assistita, quotato alla Borsa di Londra e attivo in 19 paesi – opera nel campo della fecondazione assistita in Europa attraverso Clinica Eugin e ora diventa azionista di maggioranza di Boston IVF, uno dei leader della procreazione assistita negli Stati Uniti

Milano, 19 giugno 2019 - Per NMC Health, l'acquisizione delle quote di maggioranza di Boston IVF comporta l'espansione della propria presenza nel mercato nordamericano. Con questa transazione Boston IVF continuerà ad ampliare ed espandere l’attività di ricerca secondo i più elevati standard a livello mondiale, sviluppando al contempo nuove tecniche riproduttive e incrementando la presenza a livello nazionale.

“L'obiettivo strategico di NMC Health nel campo della fertilità è quello di espandere la propria presenza geografica, sia nei mercati ormai affermati che in quelli emergenti, per rispondere a bisogni non ancora soddisfatti. NMC Health si posiziona tra i principali operatori sanitari al mondo nel trattamento dell’infertilità, con cliniche in Spagna, Italia, Danimarca, Svezia, Lettonia, Emirati Arabi, Oman, Kenya, Colombia e Brasile.” dichiara Prasanth Manghat, CEO di NMC Health. In merito alla transazione di Boston IVF, Prasanth dichiara: "Una solida esperienza in Europa, risorse interne di altissima qualità, maturità operativa e investimenti continui nella ricerca sono requisiti necessari per entrare nell’importante mercato del Nord America. Inoltre, l’elevata reputazione di Boston IVF, la sua rete integrata di cliniche e l'impegno costante per la ricerca e lo sviluppo coincidono con i valori che caratterizzano Clinica Eugin, il network europeo di cliniche per la fecondazione assistita e fiore all'occhiello di NMC Health. Fattore che rende questa alleanza imbattibile”.

Negli ultimi due anni, lo sviluppo del business di NMC Health si è basato su un’effettiva crescita organica, ma anche sull’acquisizione e integrazione di centri di procreazione medicalmente assistita a livello mondiale. “Per noi, differenti culture significano differenti proposte di fertilità. A questo bisogna aggiungere che le normative variano a seconda del paese e pertanto la nostra strategia consiste nel localizzare i migliori esperti di fertilità in ogni luogo, collaborare con loro arricchendo ulteriormente la loro tecnica a beneficio dei trattamenti.” afferma Eduardo Gonzalez, CEO responsabile delle operations in Europa e America per il Gruppo NMC Health.

Sia in Europa che in America, una coppia su sei ha problemi a concepire e si tratta di numeri in continua crescita. Gli Stati Uniti, con oltre 200.000 cicli di riproduzione medicalmente assistita, sono tra le nazioni più preparate ed esperte al mondo in questo campo. “La partnership con NMC Health ci consente di condividere reciprocamente le più recenti conoscenze e tecnologie disponibili nei due continenti." dichiara il Dott. Michael Alper - Presidente di Boston IVF. “Ancora più importante sottolineare che, grazie all’avvio di nuovi programmi e innovazioni che migliorano i tassi di successo della fecondazione in vitro, le pazienti godranno di una miglior assistenza sia a livello locale che nazionale”.

Con oltre 90.000 bambini nati dal 1986 e 29 centri di fertilità con sedi in New England, New York, Indiana e Arizona – Boston IVF vanta numerosi "primati" in questo ramo medico – tra cui la prima gravidanza ottenuta tramite fecondazione in vitro nel New England e il primo congelamento di ovuli in Massachusetts. “Unire l’esperienza e le competenze di due operatori specializzati nel trattamento dell’infertilità come Boston IVF e NMC Health significa rafforzare l’impegno per la garanzia di un’assistenza sanitaria di alta qualità.” sostiene il Dottor Derek Larkin - Amministratore Delegato di Boston IVF. “Entrambe le organizzazioni condividono la missione di ampliare l’accesso ai trattamenti, destinare una maggior quantità di risorse alla ricerca e sviluppo e fornire programmi di assistenza più completi, che offrano al paziente i più elevati standard e le tecniche più all’avanguardia”.

Clinica Eugin opera in Italia mediante i centri di proprietà di Modena e Taranto, Clinica Eugin Modena e Clinica Eugin Taranto. A Milano opera invece in partnership con il Centro di PMA della Casa di Cura La Madonnina, di proprietà del Gruppo San Donato. Clinica Eugin offre in Italia trattamenti di procreazione assistita omologa ed eterologa in regime privato, con la possibilità di accedere alla donazione di gameti maschili e femminili. Per maggiori informazioni: www.eugin.it