Minelab mette in risalto i suoi metal detector con un nuovo sito web

- ADELAIDE, Australia, 13 giugno 2019 /PRNewswire/ -- In quanto leader mondiale nella tecnologia del rilevamento di metalli, Minelab continua a innovare l'avventura. Oggi l'azienda continua a mostrare risultati con un nuovo sito web che migliora l'esperienza degli utenti, mette in evidenza i metal detector Minelab in azione ed è tradotto in 16 lingue.

"Abbiamo dato un layout moderno e aggiornato al nostro sito web, rendendolo più informativo per i nostri clienti" ha affermato Michelle Meyers, vice presidente marketing globale. "Inoltre ora il sito web è accessibile nelle lingue del mondo dove i nostri leali clienti fanno affidamento sui nostri rilevatori per scoprire monete e tesori, per portare alla luce pepite d'oro e per eseguire attività di sminamento".

Il nuovo sito web migliorato di Minelab vanta funzioni attraenti per la base di clienti dell'azienda:

I clienti noteranno che il nuovo sito web rende più semplice trovare ciò che cercano, dalle caratteristiche dei prodotti alle storie di successo, fino alle pagine per scoprire dove acquistare un rilevatore.

Visitate il nuovo sito web su minelab.com.

INFORMAZIONI SU MINELABMinelab è una pluripremiata azienda australiana che ha scalato con successo i mercati mondiali per assumere una posizione di leader globale nelle sue principali aree di attività. Con sede a Mawson Lakes, South Australia e filiali regionali a Cork, Irlanda, Dubai, EAU, Chicago, Stati Uniti e Itajai, Brasile, l'azienda è specializzata in tecnologie elettroniche avanzate. Fin dalle sue origini nel 1985, Minelab è il leader mondiale nella fornitura di tecnologie di rilevamento dei metalli per la ricerca dell'oro, la caccia al tesoro e lo sminamento. Grazie al suo impegno alla ricerca, allo sviluppo e al design innovativo, Minelab oggi è il principale produttore al mondo di prodotti portatili per il rilevamento di metalli. Negli ultimi 30 anni, Minelab ha introdotto più tecnologie innovative e pratiche di qualsiasi altro concorrente e ha portato il settore del rilevamento dei metalli a nuovi livelli di eccellenza. Minelab è un'azienda di Codan Limited (ASX: "CDA"). Per maggiori informazioni su Minelab, visitate minelab.com.