LG Lesmo è il piacere di vivere un arredo intelligente, niente più problemi di gestione dello spazio

(Milano, 9 giugno 2020) - Milano 9 Giugno 2020. Il piacere di vivere una casa a misura delle proprie aspettative d’abitabilità e all’altezza delle preferenze di stile passa, inevitabilmente, dalla selezione degli elementi d’arredo. Oggi, in un panorama immobiliare dominato dalle strutture dalle metrature contenute, affidarsi ai professionisti dell’arredo trasformabile è spesso una necessità e, in tantissimi casi, la scelta migliore. Con LG Lesmo, www.lg-lesmo.it, grazie a consolle allungabile, sedie salvaspazio e tanti altri arredi, l’arredamento trasformabile corrisponde ad artigianato di grande qualità.

Assoluta personalizzazione e qualità Made in Italy, grazie a LG Lesmo

LG Lesmo mette a disposizione dei suoi clienti oltre un trentennio di esperienza nel campo dei mobili trasformabili. Della sua proposta, accessibile comodamente sul sito ufficiale www.lg-lesmo.it, fanno parte tavolini trasformabili, tavoli da esterno trasformabili, sedie pieghevoli, sedie design Duplex, porta sedie pieghevoli e l’appendiabiti Fold’n’Flip.

Tante soluzioni per allestire una casa elegante e che si rivela, allo stesso tempo, intelligente nell’accordare la gestione degli spazi alle esigenze di chi la abita. Quello che il cliente porta nella sua abitazione è l’alta qualitàMade in Italy, abbinata alla possibilità di una completa personalizzazione. Sono oltre 120mila le combinazioni disponibili relative all’offerta di tavolini allungabili.

L’opera di progettazione porta alla realizzazione di prodotti caratterizzati dal valore innovativo, rispettando rigidi standard quanto ad affidabilità e resistenza. LG Lesmo sa come rivoluzionare gli ambienti domestici, risolvendo, con stile, i problemi di ottimizzazione dello spazio.

Tutti gli arredi sono composti interamente da vero legno e rappresentano il risultato delle migliori tecniche di lavorazione.

Tavoli a consolle allungabili e altri arredi trasformabili per ogni esigenza

Tra i prodotti di punta troviamo il Tavolo Sollevabile. Un pratico tavolino da salotto che sa trasformarsi, quando necessario, in un tavolo da pranzo che accoglie fino a 16 ospiti. Un’altra risorsa che può fare la differenza in molteplici contesti è la Consolle Allungabile.

È il mobile perfetto per quanti non hanno ambienti molto ampi, ma vogliono vivere con la massima serenità l’invito di ospiti a cena. Chiuso appare come un discreto tavolino, che può essere collocato, senza alcuna difficoltà, anche in zone di passaggio. Mentre una volta aperta, la consolle allungabile può far sedere a tavola fino a 20 persone.

All’interno del catalogo LG Lesmo figurano poi le sedie a scomparsa Duplex. Composta da legno massello di frassino, è la sedia trasformabile che si sdoppia, conservando tutto il comfort e fornendo un sostegno naturale alla schiena.

E il cliente può inoltre contare sul servizio di assistenza, in grado di fornire supporto e informazioni relative ai prodotti. È accessibile, dal lunedì al sabato (9:00-18:00), via telefono (039.6064996) ed email (info@lg-lesmo.it).

Ufficio stampa Fattoretto srl

Seo e Agenzia digital pr

www.massimofattoretto.com