Akcea annuncia la rimborsabilità di TEGSEDI® (inotersen) in Italia per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina con polineuropatia

TEGSEDI è il primo oligonucleotide antisenso disponibile in Italia ai pazienti affetti da amiloidosi hATTR con polineuropatia per iniezione sottocutanea domiciliare

BOSTON, 8 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Akcea Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKCA), controllata di Ionis Pharmaceuticals, Inc., ha annunciato in data odierna che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di TEGSEDI® (inotersen) per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2.

"La rimborsabilità di TEGSEDI in Italia rappresenta un traguardo entusiasmante, con la disponibilità per le persone affette da hATTR con polineuropatia di una tanto necessaria opzione terapeutica somministrabile al proprio domicilio", ha dichiarato Michael Pollock, vicepresidente senior, direttore per l'Europa di Akcea.

"Siamo lieti che a seguito di una valutazione dettagliata di TEGSEDI l'Agenzia italiana del farmaco ha riconosciuto la gravità dell'esigenza, finora insoddisfatta, dei pazienti affetti da hATTR in Italia, nonché il valore dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia dimostrate finora da questa terapia, ivi compresi risultati positivi di lungo periodo ottenuti dallo fase di estensione in aperto dello studio NEURO-TTR pubblicati di recente nello European Journal of Neurology", ha commentato Massimo Boriero, vicepresidente, direttore generale di Akcea Italia. "Siamo pronti a continuare la collaborazione con l'AIFA per portare TEGSEDI ai pazienti del caso in tempi brevi".

L'hATTR è una malattia debilitante e progressiva poco conosciuta, causata dall'accumulo di proteine TTR alterate da mutazioni genetiche ereditarie e caratterizzata dal deposito di fibrille amiloidi in tutto l'organismo, compreso il sistema nervoso, che può avere conseguenze devastanti per la qualità di vita del paziente.

TEGSEDI, iniezione sottocutanea somministrata una volta la settimana a domicilio, contrasta la polineuropatia dell'hATTR alla fonte inattivando il gene difettivo in questi pazienti e riducendo la produzione anomala della proteina TTR. Si tratta del primo oligonucleotide antisenso disponibile in Italia per i pazienti affetti da hATTR con polineuropatia, nonché della prima terapia disponibile ai pazienti italiani somministrabile a domicilio.

"L'amiloidosi hATTR è una malattia complessa e ci rendiamo conto di quanto sia importante per i pazienti avere accesso al trattamento il prima possibile, considerata la rapida progressione della patologia. TEGSEDI rappresenta un'opzione terapeutica importante per la comunità hATTR e i dati di lungo periodo indicano che i pazienti trattati con TEGSEDI continuano a registrare miglioramenti degli indici di neuropatia e qualità di vita, con effetti più marcati osservati quando il trattamento è instaurato precocemente", ha commentato la dott.ssa Laura Obici della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

La decisione dell'AIFA di approvare la rimborsabilità di TEGSEDI si è basata sui risultati dello studio di fase 3 NEURO-TTR di pazienti con hATTR con sintomi di polineuropatia, i quali hanno dimostrato che i soggetti trattati con TEGSEDI giovano di un beneficio significativo rispetto ai pazienti trattati con placebo per entrambi gli endpoint co-primari: il questionario di Norfolk sulla qualità di vita – Neuropatia diabetica (Norfolk QoL-DN) e punteggio mNIS+7 (Neuropathy Impairment Score +7), un indice della progressione della neuropatia.

Nel 2018 TEGSEDI è stato il primo farmaco a RNA autorizzato dalla Commissione Europea per pazienti adulti affetti da hATTR. Da allora ha continuato a ricevere autorizzazioni dalle autorità di regolamentazione e rimborsabilità in tutta Europa ed è ora disponibile sul marcato in 13 paesi.

INFORMAZIONI SU TEGSEDI® (INOTERSEN)TEGSEDI è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il trattamento della polineuropatia associata all'amiloidosi ereditaria mediata da transtiretina (hATTR) negli adulti. Scoperto e sviluppato da Ionis Pharmaceuticals, TEGSEDI è il primo e l'unico farmaco a RNA al mondo somministrato per via sottocutanea studiato per ridurre la produzione della proteina transtiretina (TTR) umana. TEGSEDI è stato inoltre autorizzato all'immissione in commercio nell'Unione Europea e in Canada per il trattamento della polineuropatia di stadio 1 o 2 in pazienti adulti con amiloidosi ereditaria da transtiretina.

L'autorizzazione è stata concessa sulla base dei dati raccolti dallo studio internazionale randomizzato (2:1), in doppio cieco, di fase 3, NEURO-TTR, della durata di 15 mesi con arruolamento di 172 pazienti affetti da hATTR con sintomi di polineuropatia. Nella sperimentazione NEURO-TTR, TEGSEDI ha dimostrato miglioramenti significativi rispetto al placebo in valori relativi a neuropatia e qualità di vita misurati secondo la scala mNIS+7 (Neuropathy Impairment Score +7) e con il punteggio totale ottenuto nel questionario di Norfolk sulla qualità di vita – Neuropatia diabetica (Norfolk QOL-DN). I pazienti trattati con TEGSEDI hanno osservato benefici simili a prescindere dai sottogruppi (età, sesso, razza, regione, punteggio NIS (Neuropathy Impairment Score), mutazione Val30Met e stadio della malattia).

L'autorizzazione trova fondamento altresì nei dati raccolti dalla fase di estensione in aperto (OLE) di NEURO-TTR, attualmente in corso sui pazienti che hanno completato la sperimentazione NEURO-TTR, volta a valutare l'efficacia e sicurezza di TEGSEDI nel lungo periodo.

Per le informazioni complete per la prescrizione di TEGSEDI visitare www.TEGSEDI.com.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTENZE IMPORTANTI: TROMBOCITOPENIA E GLOMERULONEFRITE

Trombocitopenia

Glomerulonefrite

Programma TEGSEDI REMS

CONTROINDICAZIONI

TEGSEDI è controindicato nei pazienti con

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Trombocitopenia

TEGSEDI causa riduzioni della conta piastrinica che possono portare a trombocitopenia improvvisa e imprevedibile, con pericolo di morte. Nello studio 1, il 25% dei pazienti trattati con TEGSEDI presentava conta piastrinica inferiore a 100 x 109 /L, contro il 2% del gruppo placebo. La conta piastrinica era inferiore a 75 x 109 /L nel 14% dei pazienti trattati con TEGSEDI, contro zero pazienti nel gruppo placebo. Un paziente in uno studio clinico ha sofferto di un'emorragia intracranica fatale. Non instaurare trattamento con TEGSEDI in pazienti con conta piastrinica inferiore a 100 x 109 /L. Seguire le raccomandazioni di monitoraggio e trattamento in relazione alla conta piastrinica.

Tra i sintomi di trombocitopenia rientrano sanguinamento insolito o prolungato (per es. petecchie, lividi frequenti, ematomi, sanguinamento sub-congiuntivale, sanguinamento gengivale, epistassi, emottisi, mestruo irregolare o più voluminoso del solito, ematemesi, ematuria, ematochezia, melena), rigidità del collo, o cefalea grave atipica. Pazienti e prestatori di cure devono essere informati della necessità di prestare attenzione a eventuali sintomi di trombocitopenia e di consultare immediatamente il medico in caso di preoccupazioni.

Glomerulonefrite e tossicità renale

TEGSEDI può causare glomerulonefrite, la quale può portare a insufficienza renale dialisi-dipendente. Nello studio 1, 3 pazienti (3%) trattati con TEGSEDI hanno sviluppato glomerulonefrite, contro zero pazienti nel gruppo placebo. Un paziente non ha ricevuto terapia immunosoppressiva ed è rimasto dialisi-dipendente. In caso di sospetta glomerulonefrite, confermare la diagnosi tempestivamente e instaurare terapia immunosoppressiva il prima possibile. Seguire le raccomandazioni di monitoraggio e trattamento relative ai parametri renali. In genere non deve essere instaurata terapia con TEGSEDI nei pazienti con UPCR pari a 1000 mg/g o superiore. In caso di glomerulonefrite acuta confermata, la terapia con TEGSEDI deve essere interrotta in via definitiva.

TEGSEDI è disponibile solamente tramite un programma di distribuzione limitata nel contesto di una strategia di valutazione e mitigazione del rischio (REMS), chiamato TEGSEDI REMS Program, per via dei rischi di sanguinamento grave causato da trombocitopenia severa e di glomerulonefrite.

Ictus e dissezione arteriosa cervico-cefalica

TEGSEDI può causare ictus e dissezione arteriosa cervico-cefalica. In studi clinici, un paziente (0,6%) su 161 soggetti trattati con TEGSEDI ha sofferto di dissezione carotidea e ictus. I pazienti devono essere informati dei sintomi dell'ictus e della dissezione arteriosa del sistema nervoso centrale, indicando loro di rivolgersi al medico il prima possibile in caso di possibili sintomi di ictus o dissezione arteriosa.

Effetti infiammatori e immunitari

Le alterazioni immunitarie e infiammatorie sono un effetto di alcuni oligonucleotidi antisenso, compreso TEGSEDI. Nelle sperimentazioni cliniche, si sono verificate reazioni avverse infiammatorie e immunitarie gravi in pazienti trattati con TEGSEDI, ivi comprese trombocitopenia immunitaria e glomerulonefrite, oltre a un unico caso di vasculite sistemica associata ad ANCA (anticorpi anticitoplasma dei neutrofili).

Lesione epatica

Nelle sperimentazioni cliniche l'8% dei pazienti trattati con TEGSEDI registrava valori ALT (alanina aminotransferasi) elevati, superiori di almeno tre volte il valore massimo normale (ULN), rispetto al 3% del gruppo placebo; il 3% dei pazienti trattati con TEGSEDI aveva valori ALT superiori di almeno 8 volte l'ULN, contro zero pazienti nel gruppo placebo. Monitorare ALT, aspartato aminotransferasi e bilirubina totale al baseline e ogni 4 mesi durante la terapia con TEGSEDI. Se un paziente manifesta segni o sintomi clinici di disfunzione epatica, misurare tempestivamente le transaminasi sieriche e la bilirubina totale e interrompere, anche in via definitiva, il trattamento con TEGSEDI, come del caso.

Rigetto di trapianto di fegato

In uno studio clinico, sono stati segnalati casi di rigetto di trapianto di fegato 2-4 mesi dopo l'instaurazione della terapia con TEGSEDI in pazienti con allotrapianti epatici in precedenza clinicamente stabili (oltre 10 anni) prima dell'inizio della somministrazione di TEGSEDI. Tali pazienti sono migliorati clinicamente e i livelli di transaminasi si sono normalizzati dopo la somministrazione di glucocorticoidi e la sospensione di TEGSEDI.

Nei pazienti che hanno ricevuto trapianto di fegato, monitorare ALT, AST e bilirubina totale a frequenza mensile. Sospendere TEGSEDI nei pazienti che manifestano segni di rigetto del trapianto epatico.

Reazioni di ipersensibilità/formazione di anticorpi

TEGSEDI può causare reazioni di ipersensibilità. Nelle sperimentazioni cliniche 6 pazienti in trattamento con TEGSEDI su 161 (4%) hanno interrotto la terapia a causa di una reazione di ipersensibilità. In genere le reazioni si sono manifestate nelle 2 ore successive la somministrazione di TEGSEDI. Quando si sono verificate tali reazioni erano presenti anticorpi per TEGSEDI. In caso di reazione di ipersensibilità, sospendere la somministrazione di TEGSEDI e instaurare terapia appropriata. Non utilizzare in pazienti con anamnesi di ipersensibilità a TEGSEDI.

Conta piastrinica non interpretabile: reazione tra anticorpi antipiastrinici e acido etilendiamminotetracetico (EDTA)

Nello studio 1 il 23% dei pazienti trattati con TEGSEDI aveva almeno una conta piastrinica non interpretabile dovuta all'aggregazione piastrinica, contro il 13% nel gruppo placebo. In caso di sospetta aggregazione piastrinica mediata da EDTA, ripetere il dosaggio dei trombociti utilizzando un anticoagulante diverso (per es. citrato sodico, eparina) nella provetta. Verificare nuovamente la conta piastrinica il prima possibile qualora il dosaggio non sia interpretabile. Sospendere TEGSEDI finché non è confermata una conta piastrinica con un campione di sangue interpretabile.

Calo della vitamina A sierica e integrazione raccomandata

La terapia con TEGSEDI comporta il calo delle concentrazioni sieriche di vitamina A. Si consiglia l'integrazione delle dosi giornaliere raccomandate di vitamina A nei pazienti in trattamento con TEGSEDI. I pazienti devono essere inviati da un oftalmologo se manifestano sintomi oculari che possono indicare una carenza di vitamina A (cecità notturna).

REAZIONI AVVERSE

Le reazioni averse più comuni, osservate in almeno il 20% dei pazienti trattati con TEGSEDI e con maggiore frequenza rispetto al gruppo placebo sono state reazioni in sede di iniezione, nausea, cefalea, affaticamento, trombocitopenia e piressia. Le reazioni averse gravi sono state più frequenti nei pazienti trattati con TEGSEDI (32%) rispetto al placebo (21%).

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI

Dato il rischio di trombocitopenia, occorre usare cautelala con antiaggregranti piastrinici (ivi compresi prodotti che non richiedono prescrizione ma agiscono sulle proteine) o anticoagulanti somministrati in concomitanza a TEGSEDI. Per via del rischio di glomerulonefrite e tossicità renale, occorre usare cautela con l'uso concomitante di medicinali nefrotossici e altri medicinali che possono compromettere la funzionalità renale.

Consultare le informazioni complete per la prescrizione, comprese le AVVERTENZE IMPORTANTI, su TEGSEDIhcp.com.

L'AMILOIDOSI EREDITARIA DA TRANSTIRETINA (hATTR)L'amiloidosi ereditaria ATTR è una malattia grave, progressiva potenzialmente fatale causata da anomalie nella formazione della proteina TTR e dall'aggregazione di depositi amiloidi di TTR in vari organi e tessuti dell'organismo, ivi compresi nervi periferici, cuore e intestino. L'accumulo progressivo di depositi amiloidi di TTR in questi organi spesso porta all'insorgenza di neuropatia sensomotoria periferica intrattabile, neuropatia autonomica e/o cardiomiopatia, oltre ad altre manifestazioni patologiche. L'ATTR ereditaria causa morbosità significativa e il declino progressivo della qualità della vita, con gravi ripercussioni sulle attività quotidiane. Questa malattia spesso progredisce rapidamente e può portare a morte precoce. La sopravvivenza mediana è di 4,7 anni dopo la diagnosi. Informazioni aggiuntive sull'ATTR ereditaria, compreso un elenco completo di enti di appoggio per la comunità hATTR in tutto il mondo, è disponibile su www.hattrchangethecourse.com o www.hATTRGuide.com.

