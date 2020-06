Igiene orale, il successo dei prodotti con olio d’oliva ozonizzato

(Cagliari, 8 Giugno 2020) - Cagliari, 8 Giugno 2020. La combinazione sapiente tra i benefici millenari dell’olio d’oliva e il potere dell’ozono garantisce una bocca sana e protetta. È da questa scoperta che sono nati i prodotti per l'igiene orale con olio d’oliva ozonizzato, soluzioni dall'azione innovativa il cui successo sembra al momento inarrestabile.

La formulazione, infatti, sta conquistando consensi da parte di un numero sempre maggiore di consumatori, attratti dall'effetto terapeutico dell'olio d'oliva e dall'efficacia attiva delle molecole dell'ozono.

Gli effetti benefici dell'olio d'oliva e dell'ozono

L'olio d'oliva è noto da sempre per l’alto contenuto di polifenoli e vitamina E, responsabili degli effetti antiossidanti e anti età. Nell'olio d’oliva ozonizzato, la loro azione è potenziata dall'efficacia delle molecole di ozono, che si legano alla catena insatura dei lipidi per liberarsi al momento dell'utilizzo.

Grazie a questo processo, l'olio d'oliva si arricchisce delle proprietà antibatteriche, fungicide e antinfiammatorie proprie dell'ozono, svolgendo un’azione mirata sulla riparazione epiteliale e sull'attività foto protettiva.

È per questo che oggi la ricerca unisce i benefici dei prodotti a base di olio d'oliva ozonizzato alle soluzioni per l'igiene del cavo orale. Gel e collutori vanno per la maggiore e contribuiscono a restituire alle mucose il loro naturale benessere quotidiano.

Uno dei prodotti attualmente tra i migliori del mercato è il collutorio Ialozon Blu di Gemavip, protagonista del benessere del cavo orale ed efficace su diversi tipi di patologie.

Gli effetti dell'utilizzo quotidiano di Ialozon Blu Collutorio

Ialozon Blu Collutorio è frutto di una combinazione di principi naturali a base di acido ialuronico, vitamina E, aloe vera e bicarbonato di sodio. Se usato tutti i giorni con sciacqui regolari e frequenti, può diventare un ottimo alleato per contrastare i principali problemi di denti e gengive, ed è una soluzione efficace per arrestare l’insorgenza di placca e carie.

L'alto potere pulente assicura inoltre denti più bianchi e alito fresco, ostacolando efficacemente tutti gli effetti dovuti all'alitosi.

Ialozon Blu Collutorio è un prodotto particolarmente efficace nella gestione dei traumi derivanti da interventi odontoiatrici. La sua azione agisce, infatti, sulle lesioni con effetto riepitalizzante e idratante, per restituire alla mucosa la sua naturale elasticità.

Questo collutorio è inoltre un ottimo alleato per lenire il dolore causato da afte e stomatiti, e per agevolare la guarigione da ulcere; viene utilizzato per contrastare l'insorgenza di herpes, ma anche di micosi e funghi, e per alleviare gli effetti della mucosite, l’infiammazione causata da chemioterapia e radioterapia.

L'azione antibatterica dell'olio d'oliva ozonizzato aiuta a contrastare anche il mal di gola: sciacqui regolari o gargarismi localizzati con Ialozon Blu Collutorio possono sanare l'infiammazione, assicurando un effetto positivo anche in presenza di placche diffuse. Privo di clorexidina, è inoltre un prodotto adatto a tutta la famiglia e può essere utilizzato anche in seguito a interventi di tonsillectomia e adenoctomia.

La linea Ialozon per l'igiene orale quotidiana

I prodotti per l'igiene orale a base di olio d'oliva ozonizzato si arricchiscono di una linea completa che risponde a ogni esigenza. All'effetto di Ialozon Blu, si unisce l’azione del gel orale, un prodotto a uso topico, per ogni sorta di problema gengivale.

Utilizzare un filo di gel aiuta infatti a lenire il dolore delle lesioni causate da protesi e apparecchi ortodontici, mentre un film protettivo ricopre le ferite agevolandone il processo di guarigione.

Affinché l'azione dell'olio d’oliva ozonizzato sia di supporto alla quotidiana igiene orale, nasce Ialozon Rosa collutorio, un prodotto completo, adatto per adulti e bambini, particolarmente attivo nel contrasto della proliferazione batterica.

All'effetto del citrato di potassio, che ha un'azione immediata e duratura sulla riduzione degli acidi presenti nel cavo orale, il collutorio Rosa unisce la funzione dell'acido ialuronico, che garantisce un effetto cicatrizzante e idratante attivo su tutte le mucose.

In contemporanea, contrasta efficacemente l'insorgenza dei batteri responsabili della carie, contribuendo alla remineralizzazione dello smalto e allo sbiancamento naturale dei denti.

Ultimo arrivato in casa Gemavip è lo Ialozon Clean. Una soluzione spray igienizzante, detergente e deodorante per i dispositivi odontoiatrici. Protegge i dispositivi da batteri, funghi, lieviti e virus per lungo tempo. La presenza dell'olio extravergine d'oliva ozonizzato permette l'igienizzazione di spazzolini, scovolini interdentali, bite, mascherine ortodontiche invisibili, protesi dentali.

Gemavip, dunque, s’impegna per offrire ai consumatori soluzioni indicate per soddisfare con efficacia ogni genere di necessità. Attualmente, i prodotti della linea Ialozon sono disponibili anche online, presso l’e-commerce ufficiale dell’azienda.

