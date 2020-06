AvaTrade espande la propria presenza globale con una nuova sede in Polonia

- Il broker di trading al dettaglio AvaTrade apre l'undicesima sede in Polonia, fornendo così un supporto clienti e formazione in polacco nel quadro della regolamentazione locale

DUBLINO, 8 giugno 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, un broker forex e di CFD premiato, ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Varsavia in Polonia. Questa espansione consolida la crescente presenza internazionale di AvaTrade, con uffici a Dublino, Milano, Tokyo e Sydney, e rappresenta un importante passo in avanti nel desiderio del broker di andare incontro alle esigenze dei trader a livello internazionale.

L'apertura della nuova sede, che giunge dopo la recente apertura ad Abu Dhabi, porterà i clienti polacchi di AvaTrade a beneficiare di un'esperienza di trading localizzata, con un supporto clienti ancora migliore e una formazione nella loro lingua madre nel quadro della regolamentazione locale. La nuova sede sarà guidata dal Branch Manager Patryk Schulmeister, con oltre un decennio di esperienza nel campo dei media online, del marketing e delle vendite.

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade, commenta così: "AvaTrade è impegnata nel cercare di offrire alle persone di tutto il mondo la possibilità di fare trading in un ambiente sicuro, innovativo e affidabile. L'apertura della nuova sede in Polonia permetterà ai trader locali di beneficiare di un'esperienza di trading ancora più ricca, supportata dal nostro servizio best-in-class, da un supporto dedicato e da soluzioni personalizzate per rispondere a requisiti di trading specifici, il tutto nella loro lingua madre. Sotto la direzione di Patryk Schulmeister non ho dubbi che questo porterà ad un rafforzamento della nostra presenza e del nostro business in Polonia".

Schulmeister ha aggiunto: "Sono entusiasta di guidare la filiale polacca di AvaTrade e non vedo l'ora di contribuire alla crescita del business qui a Varsavia. Alla luce del successo di AvaTrade a livello globale, non ho dubbi circa il fatto che i prodotti offerti avranno una forte risonanza in Polonia e mi aspetto un anno interessante per tutti noi".

Scopri di più sulla presenza globale di AvaTrade su www.avatrade.it

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade, broker forex e di CFD regolamentato e premiato, è stato fondato nel 2006 e offre oltre 1000 strumenti finanziari, oltre ad una gamma completa di piattaforme di trading d'eccellenza e un'app all'avanguardia per il trading da mobile, AvaTradeGO. I clienti beneficiano di account manager personali, una raccolta esaustiva di materiali formativi e un supporto clienti multilingue. AvaTrade si adatta alle esigenze dei trader di qualsiasi livello e garantisce un trading sicuro con un livello di crittografia avanzato e conti completamente segregati. AvaTrade è regolamentata in otto giurisdizioni ed ha ottenuto di recente il riconoscimento di broker n. 1 da The European, una delle pubblicazioni economiche leader al mondo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg

Per ulteriori informazioni, contattare:Charlotte Toon, Moorgate-Finn Partners: +44 (0) 20 7655 1710 charlotte.toon@finnpartners.com