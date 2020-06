Controllo della febbre con DERMALOG al Casinò di Wiesbaden

Dopo una pausa obbligatoria di diverse settimane dovuta al Coronavirus, tornano ad aprire casinò e resort per il gioco d'azzardo in Germania. Gli operatori devono rispettare numerose norme in materia di igiene per ridurre al minimo i rischi di infezione per clienti e dipendenti. Per questo motivo il Casinò di Wiesbaden in Germania ha scelto il rilevamento della febbre in modalità contactless di DERMALOG.

WIESBADEN e AMBURGO, Germania, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea al passaggio della persona, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Il Casinò di Wiesbaden ha scelto il sistema dell'azienda nell'ambito delle proprie prassi igieniche.

All'ingresso del prestigioso Casinò, prima di entrare i clienti devono effettuare il controllo della febbre in modalità contactless con il sistema DERMALOG. La termocamera misura la temperatura corporea in un secondo, scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, il sistema mostra un messaggio di allarme. Questa soluzione garantisce la protezione dei dati misurando la temperatura senza acquisire o archiviare i dati personali degli utenti. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. Come opzione, il controllo di temperatura di DERMALOG include il rilevamento automatico della mascherina. Se un'area richiede l'uso di mascherine per il viso, il sistema DERMALOG invita gentilmente le persone sprovviste di protezione adeguata a indossarne una.

"In questi tempi, la protezione della salute dei nostri ospiti e dipendenti ha la priorità assoluta. La termocamera per il rilevamento della febbre offre un contributo significativo in tal senso" ha dichiarato Andreas Krautwald, Amministratore delegato del Casinò di Wiesbaden.

La termocamera DERMALOG è già in uso in oltre 60 Paesi. Questo sistema "Made in Germany" protegge negozi al dettaglio, uffici, aree di produzione, campi sportivi, eventi, hotel, banche, enti pubblici e molti altri ambienti.

- Immagine su (http://www.apimages.com) -

Contatto per la stampa: DERMALOG Identification Systems Gmbh Sven BöcklerRapporti con la stampa+49-40-413227-0info@dermalog.comwww.dermalog.com