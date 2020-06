Caffè Borbone in comunicazione con il nuovo spot

(Milano 4 giugno 2020) - I campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte al centro del nuovo film

Milano, 4 Giugno 2020

Caffè Borbone, tra le prime aziende specializzate nella produzione di cialde e capsule sul territorio nazionale, continua la sua attività di comunicazione e va in onda con l’ultimo dei quattro nuovi spot.

In TV a partire da domenica 7 Giugno, il nuovo spot mette al centro la danza sul ghiaccio dei campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte. Armonia ed eleganza per raccontare la linea “Caffè Compatibile”.

“...Caffè Borbone è magica emozione, è l’incontro ideale tra piacere e gusto, il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, è pura armonia. Il suo gusto è unico, il suo aroma è inconfondibile, e ha dentro tutta la magia di Napoli. Caffè Borbone, magica emozione”.

Questo il copy del nuovo spot di Borbone, un messaggio semplice, conciso che, avvalendosi della presenza dei campioni del mondo di “danza su Ghiaccio” Anna Cappellini e Luca Lanotte, vuole raccontare la magica emozione del Caffè Borbone in una chiave emozionale che pone l’accento sulla compatibilità, l’armonia e la raffinatezza.

Tutto diventa perfezione quando innovazione e gusto s’incontrano generando un piacere unico, quando tutto è avvolto da un equilibrio perfetto che appaga i sensi. Borbone in questo spot vuole raccontare l’armonia che nasce dalla sinergia di più elementi, come la qualità del caffè e la tecnologia delle macchine da caffè più diffuse sul mercato che, adattandosi vicendevolmente, generano piacere.

Proprio come la coppia indissolubile di Anna e Luca, che fanno da sempre dell’armonia e dell’eleganza la chiave del proprio successo.

Entusiasti, i campioni del mondo di danza su ghiaccio e coreografi di Opera on Ice, commentano così, la loro presenza nello spot: “Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti dalla Societa’ Borbone per rappresentare la compatibilità, la sinergia, l’eleganza e l’emozione che il pattinaggio sul ghiaccio sa trasmettere.

Il direttore marketing e comunicazione Mario De Rosa, commenta così la strategia comunicativa di Caffè Borbone: “Continua la strategia di comunicazione volta all’esaltazione di ogni singolo prodotto attraverso la comunicazione emozionale che rapisce i sensi. Il nostro intento è di raccontare il valore utilizzando momenti emozionali molto affini al prodotto -dalle più semplici, come quelle di tutti i giorni, alle più spettacolari, come il racconto di due campioni olimpionici –

La campagna – pianificata da MediaCom (GroupM) sarà on air da domenica 7 giugno per due settimane sulle principali emittenti televisive.

Lo spot è stato prodotto dalla Casa di produzione Indiana Production.

BKS

Spot

Credits:

Per la Regia: Marcello Lucini

Fotografia: Marco Alfieri

Copy: Tiziana Martini

Executive Producer: Karim Bartoletti

Senior Producer: Silvia Bergamaschi

Post Producer: Alga Pastorelli.

