Controllo della febbre con DERMALOG presso la palestra Clever Fit

KALTENKIRCHEN e AMBURGO, Germania, 3 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Dopo un'interruzione obbligatoria di diverse settimane causata dal Coronavirus, riapriranno le strutture sportive e i centri fitness in Germania. Gli operatori devono rispettare numerose norme in materia di igiene per ridurre al minimo i rischi di infezione per clienti e dipendenti. Per questo motivo la palestra Clever Fit ha scelto il rilevamento della febbre in modalità contactless di DERMALOG.

Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea delle persone che vi passano accanto, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Nell'ambito delle proprie prassi igieniche, la palestra tedesca Clever Fit ha scelto il sistema dell'azienda con sede ad Amburgo.

All'ingresso della struttura Clever Fit di Kaltenkirchen, i clienti e il personale possono effettuare il controllo della febbre in modalità contactless grazie a DERMALOG. Il sistema misura la temperatura corporea in un secondo, scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, il sistema mostra un messaggio di allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri.

"Nonostante le imponenti misure igieniche, molti clienti non sanno se poter tornare ad allenarsi con tranquillità. Il controllo della temperatura ha lo scopo di eliminare le preoccupazioni dei clienti", ha dichiarato Andreas Schlomann, proprietario di Clever Fit a Kaltenkirchen.

La termocamera di DERMALOG si applica anche agli sport di alto livello. Sei club calcistici della Bundesliga tedesca sono stati dotati dell'innovativa tecnologia DERMALOG, ad esempio all'ingresso del campo di allenamento, per garantire un'ulteriore protezione della salute a giocatori e allenatori. Il sistema di rilevamento della febbre della società con sede ad Amburgo è già utilizzato in oltre 50 Paesi e protegge gli accessi di negozi al dettaglio, uffici, aree di produzione, campi sportivi, eventi, hotel, banche, enti pubblici e molti altri ambienti.

