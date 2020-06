L'ottava edizione del programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia" di PAO "Gazprom" unirà più di 10 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo

PAO "Gazprom" lancia l'ottava edizione del programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia". Quest'anno gli eventi conclusivi sono programmati per dicembre e si terranno in un nuovo formato digitale.

MOSCA, 1 giugno 2020 /PRNewswire/ -- "Il calcio per l'amicizia" è un programma sociale internazionale per bambini organizzato su base annuale, i cui protagonisti sono i ragazzi e le ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e imparano a giocare nella stessa squadra. I giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini e promuovono i valori universali. In sette anni hanno partecipato a "Il calcio per l'amicizia" più di 6000 bambini da 211 Paesi e regioni. Agli eventi sportivi, educativi ed ecologici hanno partecipato più di 5 milioni di persone da tutto il mondo.

Nel 2019 i partecipanti al programma hanno stabilito il record mondiale Guinness per lo svolgimento dell'allenamento di calcio più multinazionale del pianeta. Nel 2020 la nuova edizione si svolgerà completamente in formato online. Sulla piattaforma digitale di "Il calcio per l'amicizia" si svolgerà per la prima volta nella storia il Campionato mondiale online di "Il calcio per l'amicizia", in cui si confronteranno 32 formazioni dell'Amicizia, composto da cyber-atleti 12enni provenienti da diversi Paesi, di sesso diverso, di differenti possibilità fisiche e di lingue diverse.

L'universo digitale di "Il calcio per l'amicizia» unirà più di 10 mila i giocatori di tutte le età da più 100 Paesi. Un unico spazio virtuale diventerà la base per eventi agonistici internazionali per bambini, ma anche spazio di gioco, dove chiunque sarà in grado di allenarsi, unirsi a formazioni internazionali miste e giocare al gioco preferito nel formato "Il calcio per l'amicizia" senza uscire di casa.

Diogo Netto, incaricato per la responsabilità sociale della nazionale del Brasile:

Il programma "Il calcio per l'amicizia" è sempre stata aperto ai partecipanti con diverse possibilità fisiche. La comparsa della piattaforma digitale di "Il calcio per l'amicizia" contribuisce ancora di più a raggiungere l'obiettivo chiave del progetto, quello di unire le persone in tutto il mondo, dando la possibilità a tutti di trovarsi su un campo di calcio e provare emozioni incredibili insieme con i nuovi amici».

