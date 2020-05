Huawei annuncia la OceanStor Pacific Series di prossima generazione, segnando un nuovo benchmark per la conservazione di dati massivi

SHENZHEN, Cina, 29 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Huawei ha annunciato il lancio mondiale del sistema di archiviazione di massa di nuova generazione – la OceanStor Pacific Series. La serie offre servizi efficienti, convenienti e affidabili per IA, HPC, video ed altri scenari di dati massivi abbattendo le frontiere dell'architettura, dei servizi e della performance, e sfruttando la interfunzionalità multiprotocollo senza compromessi, l'algoritmo EC elastico di prossima generazione, ed una serie di hardware dedicati. Questa serie segna un nuovo standard per lo storage di massa dati orientato al futuro, aiutando le imprese a liberare pienamente la potenza dei dati nell'era intelligente.

La quarta rivoluzione industriale ha fatto della produzione digitale la valuta dei moderni modelli di business. La produzione digitale trasforma i dati in opportunità, quindi queste opportunità in servizi, e infine in profitti. Con questo nuovo fattore produttivo, le aziende devono trovare un modo di raccogliere e immagazzinare a costi convenienti diversi tipi di dati come i dati strutturati dai servizi core e dati massivi non strutturati da 5G, IoT e UHD. Le imprese usano le tecnologie IA per analizzare ed elaborare le enormi quantità di dati da convertire in conoscenza e servizi, migliorando l'efficienza produttiva.

Peter Zhou, presidente di Huawei Data Storage e della linea di prodotti Intelligent Vision, ha detto: "I dati massivi giocheranno un ruolo sempre più importante nella trasformazione digitale delle imprese. Oggi, solo il 2% dei dati globali viene conservato, e solo il 10% dei dati viene raccolto per un maggior valore. Le aziende si trovano davanti a capacità insufficienti, silos di dati e complessa gestione quando si affronta la massa dati. La nostra OceanStor Pacific Series è concepita per rispondere a questi punti critici, creando un nuovo benchmark per uno storage di massa dati efficiente, economico ed eterno, e aiutandoci a diventare la scelta di fiducia per i dati massivi."

Shang Haifeng, presidente della divisione Mass Storage di Huawei, ha spiegato le tre direzioni strategiche di Huawei per gli scenari di dati di massa:

Efficiente, economica ed eterna: la scelta di fiducia per i dati di massa

Huawei ha rilasciato la sua prima generazione di archiviazione file nel 2009 e da allora ha costantemente investito nello storage di dati massivi, classificandosi al primo posto in quote di mercato in Cina per quattro anni consecutivi. La OceanStor Pacific Series punta a diventare la scelta di fiducia per le masse dati grazie al pieno utilizzo di anni di know-how nel software e hardware, e con innovazioni all'avanguardia in efficienza, costo e affidabilità.

Lo storage Huawei OceanStor è stato impiegato in più di 150 paesi per più di 12.000 clienti in una gran varietà di settori, come vettori, finanza, governo, energia, sanità, produzione e trasporti. Lo storage Huawei OceanStor è la scelta ideale per i clienti di tutto il mondo che vogliono immagazzinare ed elaborare i loro dati di servizio.

--Fine--

Informazioni su Huawei

Huawei è un provider globale leader nelle infrastrutture e dispositivi smart di information and communications technology (ICT). Con soluzioni integrate in quattro settori chiave – reti di telecomunicazioni, IT, dispositivi smart e servizi in cloud – siamo impegnati a portare il digitale ad ogni persona, casa e organizzazione per un mondo totalmente connesso e intelligente.

Il portafoglio end-to-end di Huawei di prodotti, soluzioni e servizi è sia competitivo che sicuro. Attraverso collaborazioni aperte con partner dell'ecosistema, creiamo valore duraturo per i nostri clienti, lavorando per emancipare le persone, arricchire la vita domestica e ispirare innovazione nelle organizzazioni di ogni forma e grandezza.

In Huawei, l'innovazione è incentrata sulle esigenze del cliente. Investiamo massicciamente nella ricerca di base, concentrandoci sui progressi tecnologici che fanno avanzare il mondo. Abbiamo più di 194.000 dipendenti e operiamo in oltre 170 paesi e regioni. Fondata nel 1987, Huawei è un'azienda privata interamente di proprietà dei suoi dipendenti.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare Huawei online su www.huawei.com o seguirci su:

http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei http://www.facebook.com/Huawei http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1173934/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1173933/1.jpg