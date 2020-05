Il centro di competenza Open Banking di NTT DATA inserito come leader nel report di valutazione 2020 della PEAK Matrix servizi IT di Open Banking di Everest Group

TOKYO, 29 maggio 2020 /PRNewswire/ -- NTT DATA Corporation inclusa tra i leader dei Servizi IT di Open Banking nel report di valutazione 2020 della PEAK Matrix® di Everest Group. La PEAK Matrix è una valutazione oggettiva, basata sui dati raccolti e utilizzati per identificare il grado di successo riscontrato nel mercato e le competenze dei fornitori di servizi. La valutazione ha preso in considerazione il mercato dell'Open Banking non solo per la sua capacità di essere conforme alle normative ma anche prendendo in considerazione le competenze, l'innovazione nei modelli operativi e le piattaforme offerte all'interno degli ecosistemi digitali ai fini della creazione di valore.

L'offerta di Open Banking di NTT DATA ha ricevuto, all'interno di questa matrice di valutazione, lo status di leader. I leader sono partner affidabili nei programmi di trasformazione digitale delle aziende finanziarie, in grado di guidare la strategia basata su open API attraverso la loro profonda conoscenza delle tecniche di API management, le principali iniziative d'innovazione messe in atto e la capacità di delivery a livello globale. Per essere riconosciuta come leader, un'organizzazione deve dimostrare la propria competenza non solo su temi tecnologici ma anche su ambiti normativi specifici dell'Open Banking e poter mostrare di aver effettuato investimenti solidi ai fini del conseguimento di asset e proprietà intellettuali che consentano di assistere i clienti nel loro percorso di trasformazione verso l'Open Banking.

I leader hanno una visione del settore che permette di predisporre un'ampia gamma d'offerta di servizi per consentire ai clienti di creare e gestire nuovi ecosistemi digitali aperti, collaborativi e che consentano di andare oltre la conformità sfruttando i dettami dell'Open Banking.

L'offerta Open Banking di NTT DATA ha ottenuto ottimi risultati qualificandosi come leader per:

In particolare, le interviste effettuate ai clienti e condotte da Everest Group durante il processo di qualificazione hanno evidenziato che i fattori chiave di differenziazione sono l'esperienza di NTT DATA nell'ambito Open Banking non limitata alle sole tecnologie ma estesa alla capacità di offrire sistemi di comunicazione aperti e il mettere a disposizione del cliente un consistente numero di risorse.

"Un mix di organismi regolatori e di forze di mercato sta spingendo le aziende finanziarie a sviluppare un ambiente aperto e collaborativo con il quale costruire un ecosistema di nuovi servizi/prodotti finanziari. L'Open Banking è stato fondamentale nel cambiare il ruolo delle aziende finanziarie da fornitori di servizi a orchestratori di esperienze di lifestyle", ha dichiarato Ronak Doshi, Vice President di Everest Group. "Un solido portafoglio di offerte che include una piattaforma di Open Banking proprietaria, un'espansione significativa del suo pool di talenti nell'ambito della consulenza specialistica nel settore e un significativo successo di mercato in un'ampia base di clienti hanno consentito a NTT DATA di mantenere una posizione di leadership nei Servizi IT di Open Banking all'interno del report di valutazione 2020 della PEAK Matrix® di Everest Group.

Manuel Romero, Global Head dell'Open Banking di NTT DATA ha dichiarato: "L'Open Banking cambierà la struttura del settore bancario man mano che emergeranno nuovi modelli operativi attraverso un'innovazione aperta e seguendo dei modelli aziendali basati su piattaforme. NTT DATA si impegna ad aiutare i clienti nel trasformare i loro servizi accelerando il lancio di nuove iniziative digitali per mantenere o aumentare la competitività. Collaboriamo con banche, società Fintech e altri fornitori di servizi finanziari per garantire che siano digitali e "open by design" per competere con nuovi operatori digitali. Siamo molto soddisfatti della nostra posizione nel prestigioso e affidabile settore dei Servizi IT di Open Banking della PEAK Matrix® 2020 di Everest Group e intendiamo proseguire nell'innovazione e fornire valore in partnership con i nostri clienti."

Il report di valutazione PEAK Matrix 2020 dei Servizi IT di Open Banking di Everest Group ha valutato 24 principali fornitori di Servizi IT di Open Banking in termini di visione e capacità realizzativa. Ha anche preso in considerazione l'impatto sul mercato generato da ciascun fornitore di servizi IT. Ogni profilo del fornitore presenta un quadro completo dell'attenzione posta al servizio fornito dai service provider, delle principali partnership realizzate, degli investimenti nel settore effettuati e della numerosità dei case study nell'ambito considerato. La valutazione si basa sul processo annuale di RFI di Everest Group (riferito all'anno solare 2019), sulle loro verifiche delle referenze cliente fornite dai partecipanti e su un'analisi del mercato dell'Open Banking.

È possibile scaricare il report qui:https://www.nttdata.com/global/en/-/media/nttdataglobal/1_files/media/press-release/2020/me_pr_may_28_01.pdf?la=en&hash=26C42DEDD9239531DC4CBF082F2AF1796CFC6ED0

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1174234/NTT_DATA_Corporation_Infographic.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174233/PEAK_Matrix_Logo.jpg