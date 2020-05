Misuratore di temperatura DERMALOG: maggior sicurezza per gli studi medici

A causa della pandemia da coronavirus, i medici di base e gli specialisti affrontano la sfida di mantenere il loro studio senza mettere pazienti e personale ad accresciuto rischio di infezione. A Francoforte, in Germania, uno studio medico ha implementato misure di protezione sanitaria utilizzando il rilevatore di febbre senza contatto di DERMALOG.

FRANCOFORTE e AMBURGO, Germania, 28 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua fotocamera di rilevazione della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura la temperatura corporea in modo veloce e accurato quando vi si passa accanto e può ridurre notevolmente il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Il medico di medicina generale Matin Safi ha scelto il sistema dell'azienda di Amburgo come parte del suo concetto di igiene.

All'entrata dello studio medico di Safi a Francoforte, i pazienti e il personale possono misurarsi la febbre senza contatto con DERMALOG. Il sistema dell'azienda misura la temperatura corporea in un secondo scannerizzando il volto delle persone con l'uso di tecnologia di sensori all'avanguardia. Se viene rilevata una temperatura più elevata, il display mostra un messaggio di allerta. L'alta precisione, anche da una distanza fino a due metri, è un altro vantaggio della fotocamera. Come opzione, il rilevatore di temperatura di DERMALOG comprende il rilevamento automatico di mascherina. Se una persona entra in uno studio medico o in una clinica senza mascherina, il sistema visualizza un messaggio che informa la persona che la mascherina è obbligatoria.

"Negli ultimi mesi, i pazienti hanno spesso cancellato o rimandato gli appuntamenti per paura di infezione da Covid-19. Il nostro concetto di igiene totale è concepito per abbassare questa paura e ridurre al minimo il rischio di infezione. La termocamera gioca qui un ruolo importante," dice Matin Safi.

Ospedali come lo University Medical Center Amburgo-Eppendorf (UKE) e varie strutture sanitarie hanno adottato la termocamera DERMALOG come parte delle loro misure di protezione sanitaria. Il rilevatore di febbre dell'azienda di Amburgo è già usato in più di 50 paesi. Il sistema protegge anche negozi, uffici, reparti di produzione, impianti sportivi, location di eventi e hotel.

