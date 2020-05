Torna in libreria la Guida Cinica alla Cellulite

(Milano, 28 maggio 2020) - Con una cover “senza veli” e tanti contenuti inediti, il libro dell’Estetista Cinica è un manuale ricco di consigli pratici ed efficaci Un elogio alle donne vere, scritto dall’imprenditrice che con professionalità ed empatia ha cambiato l’approccio alla beauty experience, creando un modello d’impresa da oltre 28 milioni di euro, che è destinato a crescere grazie ai quasi 10 milioni fatturati esclusivamente nei due mesi di lockdown Edito negli Oscar Bestseller di Mondadori, è già primo in classifica con 6.000 copie venute in solo quattro giorni di prevendita.

Milano, 28 maggio 2020 - Torna in libreria, dopo quattro anni, la mitica Guida Cinica alla Cellulite e si preannuncia anche questa volta un sold out: è, infatti, già primo nella classifica Mondadori con 6.000 copie vendute in quattro giorni di prevendita. Con una nuova coraggiosa cover “senza veli” e tanti contenuti inediti, il libro di Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, diventa un Oscar Bestseller di Mondadori.

Un manuale che raccoglie i consigli e le esperienze in fatto di cellulite di Cristina Fogazzi, l’imprenditrice che con professionalità ed empatia ha cambiato l’approccio alla beauty experience. Nata con un blog, Estetistacinica.it, è presto diventata una promettente startup con la piattaforma digitale VeraLab.it e oggi, oltre ad avere quasi 600mila follower su Instagram, rappresenta una delle più interessanti storie d’impresa del mercato italiano con un giro d’affari di oltre 28 milioni di euro, che è destinato a crescere in maniera considerevole grazie ai quasi 10 milioni fatturati esclusivamente nei due mesi di lockdown.

Alla vendita online di prodotti di bellezza, negli anni l’Estetista Cinica ha affiancato i corner in Rinascente (Milano, Roma, Firenze e Palermo), il progetto itinerante del Circo Cinico e il flaghship store di Milano e con l’obiettivo di condividere con le clienti anche un’esperienza fisica del brand. Un successo basato esclusivamente sul rapporto di fiducia e di complicità che Cristina Fogazzi è riuscita a instaurare con il suo pubblico, come dimostra anche nella Guida Cinica alla Cellulite.

“Eccoci qui, tutte insieme e tutte così come siamo: sorridenti, senza fotoritocco e senza sovrastrutture. Volevo dare al mio primo libro un’immagine diversa, che mi rappresentasse per spirito e irriverenza. Perché si, di questo argomento io e il dottor Motta abbiamo detto tanto, ma tante sono ancora purtroppo le leggende metropolitane che circolano indisturbate tra le donne. La copertina racconta già molto: stavolta, abbiam lasciato la cellulite davvero in mutande”, ha commentato Cristina Fogazzi.

Scritta a quattro mani da Cristina Fogazzi con il contribuito del dottor Enrico Motta, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, la Guida Cinica alla Cellulite sfata le molte leggende metropolitane sull’effetto buccia d’arancia, con un capitolo dedicato proprio a questo tema, e spiega davvero tutto quello che c’è da sapere sulla cellulite. Ironia, empatia e competenze scientifiche si mescolano per andare a fondo della tanto temuta questione che riguarda gli inestetismi e accompagnare le lettrici in un percorso di autoconsapevolezza: l’unica vera via per trovare soluzioni efficaci a contrastare la cellulite.

Approfondimenti, test di autovalutazione, consigli pratici si susseguono nelle pagine del libro, racchiuso da una copertina che già di per sé è un orgoglioso manifesto della normalità. Cristina Fogazzi (@estetistacinica), Veronica Benini (@spora), Enrica Mannari (@enrica_mannari), Annie Mazzola (@anniemazzola), Thi Thu Trinh Doan Nguyen (@bettyconcept) e Evelyne Sarah Afaawua @evelynesafaawua, sono le sei meravigliose donne ritratte senza veli, in tutta la loro femminilità: un elogio al valore della bellezza reale, genuina, imperfetta, dirompente. Non manca, il tocco artistico dell’illustratrice Enrica Mannari che con il suo segno ironico interpreta il linguaggio irriverente dell’Estetista Cinica.

Accompagna l’uscita del libro, la t-shirt Cellulite: un must have da sfoggiare con orgoglio e ironia.

È online su Veralab.it la prevendita della Guida Cinica alla Cellulite. Assicuratevi la vostra copia!

