Impianti fotovoltaici con accumulo di design: perchè sono importanti

(Milano 27 maggio 2020) - Milano, 27 maggio 2020- Una tematica attuale diffusa ormai in tutto il mondo riguarda la produzione di energia elettrica, sia nella sfera privata che su scala industriale, e il livello di ecosostenibilità correlato. Problematiche importanti che stimolano la ricerca scientifica e tecnologica ad intraprendere nuove strade verso la realizzazione di apparecchiature all’avanguardia come Impianti fotovoltaici con accumulo, che permettono di sfruttare la luce del sole ed altre fonti naturali per generare e conservare energia, in maniera efficiente e pulita.

A fianco ai tradizionali pannelli solari sono infatti approdate sul mercato macchine più evolute che basano il loro funzionamento su presupposti diversi e che riescono ad ottimizzare in maniera unica l’energia naturale grazie all’uso del fotovoltaico 3D, che ha rivoluzionato questo settore e il modo di procurarsi ed immagazzinare energia.

Dynamo Energiesrealizza strutture in grado di recepire i raggi del sole da tutti i lati, raggiungendo livelli di efficacia nettamente superiori rispetto a pannelli monodimensionali e consentendo l’accumulo di energia durante tutta la giornata e anche in condizioni di scarsa luminosità.

Questa azienda produce con successo diversi Impianti fotovoltaici di design, che uniscono alle sviluppate funzionalità tecnologiche una spiccata attenzione al lato estetico, dando vita ad oggetti belli ed eleganti, dalle forme evocative dei solidi platonici. Strumenti di uso pratico diventano in questo modo esempio di raffinatezza e prezioso valore aggiunto in ambito domestico ed aziendale.

Con questi sistemi è possibile creare energia da sfruttare sia per l’elettricità di casa che per produrre acqua calda e riscaldare o rinfrescare gli ambienti, impiegando non solo i raggi solari ma anche l’energia geotermica e aerotermica. Si viene in questo modo a realizzare la tanto ambita autosufficienza energetica, che comporta un significativo risparmio economico ad impatto ambientale zero.

Sole, acqua, terra ed aria diventano quindi fonti di energia rinnovabile, oltre che gli elementi primari a cui l’azienda si ispira per creare i suoi affascinanti impianti, che riprendono le forme del triangolo, del cubo e del dodecaedro. Strumenti innovativi adatti a diversi contesti, caratterizzati da facile e rapida installazione, e che diventano anche più accessibili economicamente grazie a possibilità di finanziamento.

Fra i vari prodotti disponibili è presente Monolite, dalle linee nette e pulite, che è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico medio di una casa di 100 m².

Migliorare l’efficienza energetica e rendersi autonomi in maniera ecosostenibile è un passo fondamentale per dimostrare un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente in un momento in cui le condizioni del nostro pianeta sono sempre più critiche, messe a repentaglio proprio da un massiccio depredamento di risorse e da una scarsa considerazione dei gravi effetti che ne conseguono.

Dynamo mette in primo piano una maggiore consapevolezza ecologica e un cambio di rotta che tende ad impiegare saperi tecnologici avanzati a servizio di un produzione autonoma di energia pulita, tramite sistemi che uniscono esigenze pratiche indispensabili, come la necessità di elettricità e calore, ai temi antichi degli elementi naturali primari e del valore della bellezza, intesa come equilibrio di linee e proporzioni.

Una commistione di significati ricca e feconda è alla base di una strategia ben precisa che punta ad inaugurare una nuova stagione all’insegna di comportamenti più equilibrati ed a cogliere l’impegnativa sfida di riportare l’uomo a vivere in armonia con la natura.

INFO E DETTAGLI:

Dynamo Energies combina la precisione svizzera, il design italiano e la competenza asiatica per costruire macchine energetiche brevettate multisorgente.

Per maggiori informazioni: https://www.dynamoenergies.com/it/