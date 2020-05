Controllo della febbre con DERMALOG presso l'albergo tedesco Baltic Hotel

USEDOM e HAMBURG, Germania, 26 maggio 2020 /PRNewswire/ --

Nel corso della pandemia di coronavirus, il settore alberghiero è stato oggetto di un maggiore controllo da parte delle autorità pubbliche. Eventi come il focolaio di Covid-19 nella città austriaca di Ischgl hanno portato a una vasta regolamentazione per il funzionamento sicuro di alberghi e ristoranti. Allo stesso tempo, i proprietari temono che le attività ricreative degli ospiti possano essere condizionate dalle misure di tutela della salute. Per questo motivo l'albergo tedesco Baltic Hotel ha scelto il rilevamento della febbre senza contatto di DERMALOG.

Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea delle persone che vi passano accanto, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Anche il Baltic Hotel, sull'isola tedesca di Usedom, utilizza il sistema dell'azienda nell'ambito della sua strategia di igiene.

Nella hall dell'hotel, tutti gli ospiti possono effettuare il controllo della febbre senza contatto con DERMALOG. Il sistema misura la temperatura corporea in un secondo scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, il sistema mostra un messaggio di allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. Come opzione, il controllo di temperatura di DERMALOG include il rilevamento automatico della mascherina. Se una persona entra in un hotel o ristorante priva di mascherina, il sistema mostra un messaggio che informa la persona in merito all'obbligo di indossare la mascherina.

"Il controllo della temperatura ci fornisce un modo semplice per verificare la presenza di febbre e dare ai nostri ospiti un senso di sicurezza", afferma Tim Dornbusch, Managing Director del Baltic Hotel.

Nel suo ultimo Standard per la salute e la sicurezza sul lavoro contro il SARS-Cov-2, il ministero federale tedesco del lavoro e degli affari sociali raccomanda l'uso di misurazioni della febbre senza contatto per "individuare rapidamente i casi sospetti". Numerose aziende e istituzioni hanno già messo in pratica queste raccomandazioni. Il controllo della temperatura di DERMALOG è già utilizzato in oltre 50 paesi. Il sistema protegge negozi al dettaglio, uffici, capannoni destinati alla produzione, impianti sportivi, sedi di eventi e ospedali.

