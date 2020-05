Osservatorio Eurobet: Weekend di goal in Bundesliga

(Roma 22 maggio 2020) - Halland e Havertz ancora protagonisti per i tifosi

La ripresa del campionato tedesco la scorsa settimana non sembra aver dato problemi alle big che sono riuscite a non accusare il periodo di stop portando facilmente a casa la vittoria, unica eccezione il Lipsia che non è andato oltre l’1-1 in casa contro il Friburgo.

L’attenzione di tutta Europa è anche questo fine settimana tutta concentrata sull’unico campionato di livello che vede le squadre nuovamente in campo, con match che sembrano tutti indirizzati verso le favorite. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 99% si attende la vittoria del Bayern Monaco ai danni del Francoforte, percentuali simili per la vittoria del Lipsia fuori casa. Gli appassionati si aspettano partite votate all’attacco con rispettivamente il 99% e il 95% delle scelte sull’over 2,5 goal.

Anche il Borussia Dortmund nonostante giochi una partita che sulla carta può sembrare insidiosa – in casa del Wolsburg – dà certezze ai tifosi che la vedono vittoriosa con l’81% delle preferenze. L’unica partita che non pende da nessuna delle due parti è la sfida tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen. Il 48% degli appassionati si aspetta la vittoria del Borussia, il 18% il pareggio e il 34% il 2.

Fatto curioso di questa giornata sono le percentuali dell’Over 2,5. I dati dell’Osservatorio Eurobet hanno analizzato i flussi sulle principali partite, le quali ottengono tutte oltre il 90% sull’Over 2,5, eccetto il match tra Friburgo e Werder Brema che divide i tifosi.

Infine, non stupisce che tra le prime 3 posizioni per quanto riguarda i marcatori troviamo i due baby fenomeni della BundesLiga - Havertz e Halland – seguiti dall’attaccante del Bayern Monaco Lewandosky.

