Riparte la Meistriliiga con Flora Tallin e Trans Narva in prima linea

Roma, 19 maggio 2020 – Dopo uno stop di oltre due mesi a causa del coronavirus, tornano in campo le dieci squadre della Meistriliiga, il massimo campionato di calcio estone. Si inizia oggi con il derby tra Legion Tallinn (8,65) e Levadia Tallinn (1,24): i rossoneri, approdati per la prima volta in Meistriliiga quest’anno, sono sfavoriti anche dai tifosi con appena l’11% che crede in una loro vittoria secondo il sondaggio di Planetwin365. Discorso diverso per il Levadia Tallinn, tra i club più titolati d’Estonia che convince il 73% dei supporter e potrebbe chiudere l’incontro 0-2 (7,58) con il primo gol previsto durante i 45 minuti di gioco iniziali (1,18).

A seguire il match tra il Paide Linnameeskond (1,05) e il JK Viljandi Tulevik (20,20): gli analisti di Planetwin365 prevedono un successo senza patemi dei rossoblu in un incontro da almeno 3 gol (Over 2.5 a 1,15). La squadra della città di Paide ha concluso la scorsa stagione al quarto posto – miglior piazzamento nella storia del club - e in questa stagione potrebbe ambire alla conquista del campionato. Anche l’85% dei tifosi si schiera oggi a favore del Paide Linnameeskond contro il 4% del JK Viljandi Tulevik.

Mercoledì sarà il turno del Tallinna Kalev (10,10) il quale ospiterà il Trans Narva (1,19), entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo il ko nella prima giornata: tre tifosi su quattro (75%) puntano sul successo del Trans Narva, vincitore lo scorso anno della Coppa d’Estonia. Chiude la giornata l’incontro tra i campioni in carica del Flora Tallin, favorito da bookies (1,16), e tifosi (77%), e Tammeka Tartu (12,20).

