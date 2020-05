bwin data center: Riparte la BundesligaBayern Monaco vincente al 99%, difficoltà per Lipsia e Dortmund

(Roma, 15 maggio 2020) - Sabato 16 maggio riparte dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Covid 19 il campionato tedesco, la prima lega maggiore a scendere nuovamente in campo. Tutte le partite verranno disputate a porte chiuse, saranno vietati abbracci e strette di mano tra i giocatori e tutti i membri della panchina dovranno indossare le mascherine.

Roma, 15 maggio 2020 - Il bwin data center (bwin.it) ha analizzato le principali partite e raccolto i flussi delle giocate.

La vittoria fuoricasa dei campioni in carica del Bayern Monaco viene data per certa con il 99% delle scelte che ricade sul 2, al contrario, gli sfidanti al titolo RB Lipsia e Borussia Dortmund avranno scontri leggermente più in salita nonostante entrambe giochino in casa contro squadre sulla carta alla portata.

Il Lipsia ospiterà il Friburgo cercando una vittoria che le permetta di rimanere in scia del Bayern, ma secondo i dati rilevati dal bwin data center (bwin.it) il 58% dei tifosi si aspetta una vittoria, il 34% un pareggio e l’8% una sconfitta, l’over 2,5 mette tutti d’accordo con il 92% degli appassionati che si aspetta una partita ricca di goal ed emozioni. Il Dortmund – altra candidata al titolo - non convince del tutto, nella partita contro lo Schalke 04: i tifosi si dividono tra vittoria e pareggio con il 53% delle preferenze sulla vittoria e il 44% sul pareggio, sembra quasi impossibile la vittoria fuori casa dello Schalke accreditata appena del 3% delle scelte.

La pausa ha rimescolato le carte in tavola per la vittoria finale del campionato, risalgono infatti leggermente le quote per il Dortmund - con il 13% dei tifosi che si aspetta il titolo per i giallo neri - mentre rimane stabile il titolo di capocannoniere per l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowsky premiato dalla scelta del 91% degli utenti.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 – matteo.bertero@mslgroup.com