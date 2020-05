Supermicro espande il suo portafoglio con sistemi totalmente integrati alimentati da NVIDIA A100 GPU che realizzano 5 PetaFLOPS di performance IA in un server singolo 4U

Supermicro spinge la performance sul più ampio portafoglio del settore nei server GPU ottimizzati per IA,apprendimento approfondito, data science e workload informatici con pieno supporto per i nuovi NVIDIA A100 GPU, NVIDIA NVLink di terza generazione e NVIDIA NVSwitch

SAN JOSE, California, 14 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nelle soluzioni di enterprise computing, storage, networking e tecnologia informatica verde, ha annunciato oggi due nuovi sistemi progettati per applicazioni di intelligenza artificiale (IA) e deep learning che sfruttano pienamente la tecnologia NVIDIA HGX™ di terza generazione con i nuovi GPU NVIDIA A100™ Tensor Core così come supporto totale per i nuovi GPU NVIDIA A100 GPU su tutto l'ampio portafoglio aziendale di server GPU 1U, 2U, 4U e 10U. NVIDIA A100 è la prima GPU elastica e multi-istanza che unifica formazione, inferenza, HPC e analisi.

"Espandendo il nostro portafoglio leader di settore di sistemi GPU e tecnologia di sistema NVIDIA HGX-2, Supermicro introduce un nuovo sistema 2U utilizzando la nuova scheda GPU NVIDIA HGX™ A100 4 (precedentemente denominata Redstone) ed un nuovo sistema 4U basato sulla nuova scheda GPU NVIDIA HGX A100 8 (precedentemente denominata Delta) che realizzano 5 PetaFLOPS di performance IA," ha detto Charles Liang, AD e presidente di Supermicro. "Mentre l'informatica accelerata da GPU si evolve e continua a trasformare i data center, Supermicro fornirà ai clienti i nuovi sistemi avanzati per aiutarli ad avere la massima accelerazione a qualsiasi scala ottimizzando al contempo l'utilizzo delle GPU. Questi nuovi sistemi spingeranno notevolmente la performance su tutti i carichi di lavoro accelerati per HPC, analisi dati, formazione deep learning e inferenza deep learning."

In quanto piattaforma di data center bilanciata per applicazioni HPC e IA, il nuovo sistema 2U di Supermicro sfrutta la scheda GPU NVIDIA HGX A100 4 con quattro GPU NVIDIA A100 Tensor Core direttamente collegate che usano PCI-E 4.0 per la massima performance e NVIDIA NVLink™ per interconnessioni GPU-to-GPU ad alta velocità. Questo sistema GPU avanzato accelera la performance di calcolo, networking e storage con supporto per un PCI-E 4.0 x8 e fino a quattro slot di espansione PCI-E 4.0 x16 per schede di rete ad alta velocità GPUDirect RDMA e storage come InfiniBand™ HDR™, che supporta una banda fino a 200Gb al secondo.

"I modelli IA esplodono in complessità nell'intraprendere sfide di prossimo livello come IA di dialogo accurata, sistemi di raccomandazione profondi e medicina personalizzata," ha detto Ian Buck, direttore generale e vicepresidente di informatica accelerata di NVIDIA. "Implementando la piattaforma NVIDIA HGX A100 nei suoi nuovi server, Supermicro fornisce ai clienti la potente performance e la massiccia scalabilità che permette ai ricercatori di fare formazione sulle più complesse reti IA ad una velocità senza precedenti."

Ottimizzato per IA e apprendimento automatico, il nuovo sistema 4U di Supermicro supporta otto GPU A100 Tensor Core. Il fattore forma 4U con otto GPU è ideale per i clienti che vogliano scalare il loro utilizzo mentre i loro requisiti di processo si ampliano. Il nuovo sistema 4U avrà una scheda GPU NVIDIA HGX A100 8 con otto GPU A100 all-to-all connessa con NVIDIA NVSwitch™ per una banda GPU-to-GPU fino a 600GB al secondo e otto slot di espansione per schede di rete GPUDirect RDMA ad alta velocità. Ideale per formazione deep learning, i data center possono usare questa piattaforma scalabile per creare IA di prossima generazione e massimizzare la produttività dei data scientist con supporto per dieci slot di espansione x16.

I clienti possono aspettarsi una significativa spinta di performance in tutto l'esteso portafoglio di server multi-GPU di Supermicro 1U, 2U, 4U e 10U quando sono equipaggiati con i nuovi GPU NVIDIA A100. Per la massima accelerazione, il nuovo sistema GPU A+ di Supermicro supporta fino a otto GPU a doppia larghezza (o larghezza singola) e altezza piena attraverso corsie CPU-to-GPU PCI-E 4.0 x16 ad attacco diretto senza alcun interruttore PCI-E per la più bassa latenza e la più larga banda. Il sistema supporta anche fino a tre slot di espansione aggiuntivi PCI-E 4.0 ad alta performance per una varietà di utilizzi, compresa la connettività di rete ad alta performance fino a 100G. Uno slot AIOM aggiuntivo supporta una scheda AIOM Supermicro o scheda mezzanina OCP 3.0.

Come leader nella tecnologia di sistema IA, Supermicro offre design termici ottimizzati con multi-GPU che offrono la più alta performance e affidabilità per IA, deep learning e applicazioni HPC. Con sistemi GPU montabili su rack 1U, 2U, 4U e 10U; Utra, BigTwin™, e sistemi integrati che supportano GPU; così come moduli blade GPU per i nostri SuperBlade® 8U, Supermicro offre la più ampia e profonda selezione del settore di sistemi GPU per alimentare applicazioni da Edge a Cloud.

Per realizzare sicurezza potenziata e performance senza precedenti all'edge, Supermicro ha in programma di aggiungere la nuova configurazione NVIDIA EGX™ A100 al suo portafoglio di server edge. L' acceleratore convergente EGX A100 combina uno NVIDIA Mellanox SmartNIC con GPU alimentate dalla nuova architettura NVIDIA Ampere, così che le imprese possano far funzionare la IA all'edge in modo più sicuro.

Per maggiori informazioni sui nuovi sistemi GPU di Supermicro, si prega di visitare www.supermicro.com/A100.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), l'innovatore leader nella tecnologia di server ad alta performance ed efficienza, è un provider primario di server avanzati Building Block Solutions® per data center, cloud computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati nel mondo. Supermicro è impegnata nella protezione dell'ambiente grazie alla sua iniziativa "We Keep IT Green®" e offre ai clienti le soluzioni a più alta efficienza energetica e minor impatto ambientale disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri brand, nomi e marchi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

