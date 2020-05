Annullato appuntamento Centro Studi Borgogna previsto per il 15 maggio

Coronavirus, Bonafede: fuori 498 detenuti di 'alta sicurezza'

Milano, 14 mag. (askanews) - Sono 498 i detenuti in regime di 41 bis o in alta sicurezza "non più ristretti negli istituti penitenziari". Di questi sono 4 quelli che erano sottoposti al regime del carcere duro. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, citando i dati aggiornati, nel corso della audizione in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati. Secondo i dati forniti da ...