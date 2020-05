Fatturazione rifornimenti aziendali: il successo delle carte carburante

(Roma, 13 maggio 2020) - Roma, 13 Maggio 2020 - Dal primo gennaio 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica, applicata in particolare a tutti i rifornimenti di carburante per i veicoli delle flotte aziendali. La misura ha portato le aziende a intervenire, sostituendo le vecchie schede carburante con le nuove carte di pagamento per la benzina e il gasolio.

Ad oltre un anno dall’obbligo le carte carburante sono senza dubbio un successo, utilizzate da quasi tutte le aziende e i liberi professionisti titolari di partita IVA. Questi strumenti permettono di essere in regola con le nuove normative di legge, pagando i rifornimenti con un mezzo tracciabile. Inoltre, offrono molti altri vantaggi, che ne stanno decretando l’apprezzamento da parte di aziende e lavoratori autonomi.

Come scegliere la carta carburante giusta

Sul mercato sono presenti diversi modelli monomarca, multimarca e universali, perciò è bene valutarne le caratteristiche per capire come scegliere una carta carburante conveniente. Le carte monomarca permettono di usufruire di specifici accordi con i distributori, tuttavia costringono a fare rifornimento presso le stazioni di servizio dello stesso marchio. Da un lato si possono ottenere alcuni benefici nella rendicontazione, dall’altro le restrizioni alla mobilità sono elevate.

Le carte carburante monomarca sono adatte solo alle piccole imprese locali, specialmente a quelle attività che non prevedono spostamenti al di fuori dell’area di attività e, quindi, possono fare il pieno sempre dallo stesso fornitore. Allo stesso tempo, però, si è vincolati ai prezzi applicati dal gestore, perciò non si può scegliere di volta in volta la stazione di rifornimento più conveniente.

Le carte multimarca risolvono solo parzialmente questo problema, consentendo di servirsi presso varie stazioni convenzionate. Anche in questo caso, tuttavia, se la scelta di pompe di benzina è più ampia e variegata, rimangono ugualmente escluse dal ventaglio di possibilità tantissime stazioni di rifornimento. Di norma, questi strumenti possono essere apprezzati dalle medie imprese, le quali hanno i requisiti richiesti e possono soddisfare le loro esigenze di mobilità.

Ovviamente la soluzione migliore sono le carte carburante universali, ovvero quelle senza limitazioni, con le quali scegliere in perfetta autonomia presso quale stazione di servizio fermarsi per fare il pieno. Si tratta dell’opzione ideale per ogni tipo di azienda, comprese le grandi realtà, molti liberi professionisti e tantissime PMI, poiché non obbligano a verificare continuamente la presenza di distributori convenzionati, ma permettono di scegliere senza limitazioni dove conviene fare benzina o gasolio.

Quali vantaggi offrono le carte carburante?

Sicuramente le carte carburante sono state accolte in maniera positiva dalle aziende, infatti sono uno strumento decisamente pratico ed efficiente rispetto alle vecchie schede carburante.

Innanzitutto, proteggono le imprese dalle truffe, in quanto non è possibile falsificare le note spese. Ciò permette di contenere i costi, riducendo fenomeni e comportamenti sleali.

Inoltre, con le carte carburante si può semplificare la rendicontazione delle spese per i rifornimenti, diminuendo il carico di lavoro del reparto contabile e abbassando la percentuale di errori. Prima, infatti, non era raro avere a che fare con certificati sbiaditi, indicazioni illeggibili e dati incompleti: tutte situazioni che rendevano difficile e laboriosa la contabilizzazione delle spese per il carburante.

Con le carte è possibile gestire in maniera smart i rifornimenti, per un monitoraggio in tempo reale dei pagamenti e un controllo centralizzato da parte dei responsabili aziendali. Allo stesso tempo, si evitano gli errori, si rende più semplice la fatturazione elettronica e si amministrano con maggiore precisione i rimborsi ai dipendenti, le detrazioni e le deduzioni fiscali.

Il futuro delle carte carburante in Italia

Le carte carburante sono uno strumento piuttosto nuovo, quindi nonostante il grande successo iniziale e l’apprezzamento da parte delle aziende il settore continuerà a crescere nei prossimi anni. In particolare, sarà importante monitorare le scelte delle imprese e dei liberi professionisti, per capire quanto ancora crescerà la richiesta delle carte universali.

Al momento, queste carte carburante sono in cima alle preferenze, sicuramente le più richieste per gestire i rifornimenti di carburante dei veicoli aziendali. Nel dettaglio sono sempre più popolari le carte prepagate universali Soldo Drive poiché non sono collegate al conto corrente aziendale, sono più economiche, semplici da utilizzare e permettono di personalizzare i limiti di spesa e controllare gli acquisti.

Quasi certamente, il trend delle carte carburante continuerà in crescita nei prossimi anni, dunque bisognerà vedere come le aziende del settore interverranno per intercettare questo nuovo fenomeno. Le imprese, infatti, richiedono costi bassi, app per i dispositivi mobili, plafond di spesa configurabili, un’elevata sicurezza e un’ampia flessibilità, tutti aspetti che al momento le carte carburante Soldo Drive sono in grado di garantire.

