Nuvò Cosmetic: i benefici delle migliori creme alla bava di lumaca

(Verona, 11 maggio 2020) - Verona, 11 Maggio 2020 - I vantaggi che derivano dall’utilizzo di una crema alla Bava di Lumaca per scopi cosmetici sono molteplici. Come spiega il team di Nuvò Cosmetic, marchio specializzato in questo settore, le creme che contengono questo ingrediente vantano concentrazioni elevate di numerosi principi attivi, vitamina E, elastina, acido glicolico, allantoina e collagene: sono tutti elementi di fondamentale importanza per consentire alla cute di riprendere vigore e di rigenerarsi. Sono sufficienti alcune settimane di applicazione per poter osservare già i primi risultati, con una gradevole idratazione e una piacevole pelle vellutata. Una crema alla bava di lumaca, inoltre, è preziosa anche per chi desidera risolvere problemi di acne.

Le creme corpo alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic

Le creme corpo di Nuvò Cosmetic hanno la capacità di garantire un profondo nutrimento evitando di ungere la pelle. In genere i prodotti che ungono non assicurano la necessaria idratazione nel corso del tempo ma offrono al massimo un effetto momentaneo. Ciò si verifica perché gli oli ad alta densità non riescono a lavorare in profondità; e, in più, danno vita a una sensazione di appiccicoso ben poco piacevole. Nuvò Cosmetic rimedia a questo inconveniente con la crema Body Cream, che fa sì che la pelle appaia setosa e vellutata, non unge e dà il nutrimento richiesto La bava di lumaca, inoltre, in sinergia con più di dieci principi attivi diversi svolge una funzione positiva verso le pelli con le smagliature.

Le creme per le pelli secche

Del catalogo di Nuvò Cosmetic fa parte anche una crema alla bava di lumaca destinata alle pelli secche o alle pelli miste che tendono al secco. Pelli di questo genere hanno bisogno di prodotti che offrano una concentrazione di elementi nutrienti più elevata, dal momento che è indispensabile rimediare proprio all’assenza di nutrimento della pelle. Le creme antirughe con effetto idratante possono essere impiegate già a partire dai 20 anni di età, a scopo preventivo, anche se la loro applicazione è raccomandata dai 30 anni in poi. In genere la pelle diventa più secca a mano a mano che gli anni passano: invecchiando, infatti, diminuisce la sintesi di allantoina e di collagene, sostanze che sono presenti naturalmente sul viso, e ciò fa sì che lo strato epidermico della pelle diventi sempre più sottile.

Le caratteristiche di una crema antietà efficace

Una crema antietà, per poter essere considerata in grado di svolgere il proprio ruolo in modo impeccabile, deve vantare un potere rassodante ed essere in grado di rafforzare le impalcature a supporto della cute. I prodotti cosmetici migliori, inoltre, sono quelli che stimolano la produzione di collagene naturale e che, grazie al sostegno dell’acido ialuronico, fanno sì che la pelle diventi più tonica.

Le creme per le pelli miste che tendono al grasso

Le creme viso alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic, però, sono adatte anche per le pelli miste o le pelli miste che tendono al grasso. Ciò è possibile proprio grazie alla peculiarità della bava di lumaca a cui si faceva cenno in precedenza: essa, infatti, nutre ma non unge, e permette di intervenire ovunque, zone impure incluse. La pelle mista, di solito, è secca in corrispondenza delle guance e del mento, mentre tende al grasso sul naso e nella zona della fronte: ecco perché si può considerare una via di mezzo tra una pelle impura e grassa e una pelle secca. Nelle parti secche, le pelli miste sono compatte e sottili; al contrario, nelle zone grasse risultano ispessite al tatto e oleose. Come agire in una situazione del genere? Il consiglio è quello di ricorrere a una crema equilibrante e lenitiva, che sia caratterizzata da una texture leggera ma che, al tempo stesso, riesca a idratare per sopperire alle lacune delle parti secche.

Le creme per le pelli grasse

Chi ha una pelle grassa è ben consapevole delle difficoltà con cui deve fare i conti ogni volta che ha la necessità di individuare una crema che sia in grado di nutrire ma che eviti di rendere la pelle eccessivamente lucida; inoltre, un prodotto di questo tipo dovrebbe rappresentare anche una base trucco efficace. Qual è la soluzione suggerita da Nuvò Cosmetic? Si tratta di una crema che privilegia il contenuto acquoso a favore di quello oleoso: gli oli presenti, inoltre, devono essere a bassa densità, in modo da non ostruire i pori ma riuscire ad assicurare un risultato lenitivo ed equilibrante. Per fortuna la bava di lumaca si rivela eccellente anche per pelli di questo tipo.

Come sono fatte le creme cosmetiche

Per ogni crema cosmetica, la base è costituita dalla combinazione di una sostanza grassa e di acqua: la prima può essere rappresentata da un olio o da un burro di provenienza minerale o vegetale; la seconda non è altro che acqua minerale, demineralizzata o distillata. Secondo il gergo tecnico, dunque, si distingue tra una fase oleosa e una fase acquosa, che devono essere legate tra di loro con delle sostanze emulsionanti che consentano un mix perfetto. Tra gli emulsionanti di più frequente impiego nel settore cosmetico ci sono carbomer, cetearyl glucoside e gomma xantana. Le creme comprendono, oltre alla base, un attivo e una profumazione. La base costituisce le fondamenta del prodotto cosmetico, mentre l’attivo corrisponde alla sostanza funzionale che conferisce l’effetto che si vuole raggiungere. Infine, la profumazione non ha un effetto diretto sulla qualità della pelle, ma è importante per la fragranza, che è comunque un particolare decisivo per chi sceglie un prodotto cosmetico.

La bava di lumaca

La bava di lumaca è l’ingrediente attivo dei prodotti di Nuvò Cosmetic: in altre parole essa rappresenta il tratto distintivo delle proprietà cosmetologiche delle creme. Come detto, a volte gli attivi possono essere più di uno. L’effetto che si vuole ottenere con il ricorso alla crema si ottiene a seconda della concentrazione dell’attivo. Prima, però, è necessario capire quali sono le caratteristiche della propria pelle: secca, grassa o una via di mezzo tra le due?

DATI DI CONTATTO

Nuvò Cosmetic è un marchio Gardahelix s.s.

Via Palazzina, 16 37014 - Castelnuovo del Garda (VR)

https://nuvocosmetic.com

Responsabilità editoriale: Img Solutions per Optimamente srl