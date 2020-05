Fattoretto Srl scelta da Il Sole 24 Ore come impresa leader in consulenza per e-commerce

(Milano 7 maggio 2020) - Milano 7 Maggio 2020 - La Fattoretto Srl è annoverata tra le imprese leader nell’ambito della consulenza per e-commerce da Il Sole 24 Ore, nell’edizione attualmente in edicola (7 maggio), all’interno dell’approfondimento “E-commerce e trasformazione digitale – Imprese leader in consulenza”.

Prestigioso riconoscimento che precede di pochi giorni un’altra grande novità: la partecipazione di Massimo Fattoretto, CEO dell’agenzia, all’evento “Come sarà là fuori il mondo dopo il lockdown?”. Diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di SoldiExpert SCF, in programma il 9 maggio dalle 16:00, con importanti ospiti di tantissimi settori.

Massimo Fattoretto ospite di “Come sarà là fuori il mondo dopo il lockdown?”

È un evento organizzato dal team di SoldiExpert, società di consulenza finanziaria indipendente di punta nel mercato italiano nonché cliente della Fattoretto Srl, e sarà trasmesso sui canali YouTube e Facebook della società: youtube.com/soldiexpert, facebook.com/soldiexpert.

Vi prenderanno parte consulenti, imprenditori, professori, professionisti ed esperti di molteplici settori. Saranno così discussi i possibili scenari post-lockdown e come affrontarli. Tra gli ospiti troviamo:

· Enrico D’Elia, senior economist de Ministero dell’Economia e delle Finanze;

· Alberto Di Tanno, presidente e amministratore delegato Gruppo Intergea, nonché presidente del gruppo assicurativo Nobis Filo diretto;

· Rossana Pastore, direttrice comunicazione, relazioni istituzionali e Corporate Social Responsibility di Carrefour Italia;

· Matteo Quarenghi, medico radiologo, dirigente medico ASL Milano 2 specializzato metodiche RM;

· Eleonora Chioda, capo redattore del mensile Millionaire;

· Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici (Sp).

Fattoretto Srl: l’Agenzia SEO e Digital PR per E-commerce

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno al cliente per portare risultati concreti!”. Così descrive il lavoro della Fattoretto Srl il suo fondatore Massimo Fattoretto. L’agenzia, specializzata in SEO e Digital PR per e-commerce, centra un obiettivo chiaro e ambizioso: potenziare la visibilità del cliente sui motori di ricerca per far crescere vendite e fatturato.

In campo mette un’esperienza professionale di oltre 15 anni, anche in ambito internazionale. Tra i suoi clienti conta Vicenzi, Betway, Refin, Brums, Grisbì. A chi si rivolge? Multinazionali e PMI. Ha deciso la leadership di birredamanicomio.com nel mercato online delle birre artigianali e di lineonline.it nel settore digitale del fai da te. Fattoretto Srl è inoltre Brand Ambassador di SEMrush, il miglior tool internazionale per attività di digital marketing.

Tra i servizi offerti troviamo consulenza SEO per e-commerce, analisi SWOT dei competitor online, creazione e inserimento schede prodotto, attività di digital PR e link building per e-commerce, servizio di content marketing e sviluppo piani editoriali, consulenza SEO per Amazon.

Non rinunciare alle opportunità offerte dal mercato digitale, scopri ad esempio le risorse gratuite seo per e-commercedella Fattoretto srl.

Maggiori dettagli

Sito ufficialewww.massimofattoretto.com

Consulenza SEO per E-commerce:

https://www.massimofattoretto.com/consulenza-ecommerce/

Servizio Digital PR:https://www.massimofattoretto.com/link-building/digital-pr/

Ufficio Stampa Fattoretto srl