Kavalan crea una gamma entry level per poter conquistare un mercato più ampio

La serie promette la qualità distintiva del marchio ad un prezzo conveniente

TAIPEI, Taiwan, 4 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Non soddisfatta di proporre un solo whisky entry level, Kavalan ha ora annunciato di aver creato una nuova gamma entry level come parte del suo portafoglio accanto alle serie Kavalan esistenti come Solist e Rare Sherries.

La serie Distillery Select Series (700ml, 40% ABV) si posiziona come la prima gamma entry level di whisky che offre l'arte superiore della miscelazione.

L'Amministratore Delegato YT Lee ha dichiarato che le Distillery Select Series sono state progettate per soddisfare sia gli estimatori, sia coloro che iniziano ad avvicinarsi al whisky.

"I consumatori potranno apprezzare in questa gamma l'abilità artigianale raffinata del nostro team ad un prezzo sorprendente. Stiamo facendo le cose in modo un po' diverso. Ci stiamo concentrando in primis sul profilo del gusto invece che su una botte in particolare."

"Per il nostro primo whisky, poniamo l'accento sui frutti tropicali e per il secondo whisky, su note floreali e alle erbe. Ogni whisky di questa gamma mostra le differenti sfaccettature del carattere distintivo di Kavalan. Ognuna di queste espressioni conserva altissima qualità ad un prezzo conveniente."

Invecchiato nelle botti di riempimento di qualità per mostrare il clima subtropicale di Taiwan, questa gamma prende il nome dal whisky inaugurale precedentemente lanciato, conosciuto come Distillery Select No. 1.

Il No. 1 ha vinto due medaglie d'oro nell'edizione 2019 e 2020 della San Francisco World Spirits Competition, ed è seguito dal Distillery Select No. 2, lanciato a Taiwan il 29 aprile.

Il No.1 ha un nuovo packaging ed è stato serializzato con un nuovo adesivo sulla parte anteriore della bottiglia. La ricetta del whisky originale è rimasta invariata.

L'orgoglio architettonico di Taiwan, il Taipei 101 e uno dei grattacieli più alti del mondo, simboleggia la misura dell'ambizione taiwanese. La bottiglia Kavalan a forma di 101 esprime l'altezza dell'eccellenza che la distilleria persegue.

Note di degustazione

Kavalan Distillery Select Single Malt Whisky No.1

Colore: Ambrato

Profumo: Delicato e setoso. Un profumo intenso di frutti tropicali maturi, di note floreali fragranti e di vaniglia calda.

Gusto: Elegante, perfettamente bilanciato e facile da bere. Strati ricchi e complessi di toffee, caramella mou e vaniglia creano un gusto morbido e denso a più strati che si protrae a lungo nel finale.

Il secondo whisky della gamma, il Kavalan Distillery Select No. 2, è stato ufficialmente distribuito a Taiwan il 29 aprile, ad un prezzo consigliato di 1.000 NT$ per 700 ml. Il No. 2 è aromatico in profondità con un'irresistibile complessità floreale e alle erbe, e strati ricchi dalle note legnose e speziate. Il No. 2 sarà presto disponibile a livello mondiale.

Informazioni su Kavalan Distillery

Dal 2005, la Kavalan Distillery nella Yilan County è pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan. Il nostro whisky, invecchiato in ambiente con elevata umidità e caldo, trae beneficio dall'acqua di disgelo della montagna Snow ed è arricchito dalle brezze marine e della montagna. Tutti questi elementi si uniscono per creare la tipica cremosità di Kavalan. Prendendo il vecchio nome della Yilan County, la nostra distilleria ha alle spalle 40 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Abbiamo ottenuto più di 400 premi d'oro o di valore superiore nei concorsi più competitivi del settore. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kavalanwhisky.com.

